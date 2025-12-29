PAN y PRD van por penas más duras contra reclutamiento de menores y abuso sexual en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes (NNA) del reclutamiento forzado y a las mujeres ante el delito de abuso sexual, las y los legisladores del PAN y PRD presentaron ante el Congreso local iniciativas que buscan sancionar con mayor severidad estas conductas.

El congresista Erandi Bermúdez Méndez presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado, con el fin de tipificar el reclutamiento y la utilización de NNA por parte de grupos criminales. La propuesta contempla penas de 6 a 15 años de prisión para quien incurra en este delito, el cual se considerará grave e imprescriptible.

La iniciativa busca proteger la niñez y adolescencia, cerrar la puerta a la impunidad, reconocer las violaciones a los derechos humanos de este sector y visibilizar el impacto social de este fenómeno.

Bermúdez destacó que Guanajuato sería la primera entidad del país en tipificar esta conducta, reforzando así la obligación del Estado de garantizar la seguridad y el desarrollo de las NNA, para que puedan crecer en un entorno libre de violencia.

“Se trata de avanzar hacia un marco legal más coherente, con mayor responsabilidad colectiva, asegurar que nuestros niños no sean utilizados con fines criminales, en ninguna circunstancia. Debemos mandar un mensaje contundente: proteger a la niñez, que es lo más preciado que tenemos en nuestro estado”, afirmó.

La legisladora Susana Bermúdez Cano propuso una modificación al Código Penal estatal para armonizar el delito de abuso sexual con la normativa federal, de modo que contenga los mismos elementos en Guanajuato que en las demás entidades del país y permita combatir la violencia sexual de manera integral y sin importar en dónde se comete el delito.

Asimismo, la propuesta describe con mayor precisión las conductas que configuran este delito, estableciendo que cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento constituirá abuso sexual.

“Con esto se busca castigar una gama más amplia de conductas, incluidos los tocamientos, caricias, roces corporales, la representación de actos explícitamente sexuales u obligar a la víctima a representarlos, así como exhibiciones explícitas o forzar a observar un acto sexual”, explicó.

Agregó que al detallar estas conductas en la norma penal, se garantiza un mayor acceso a la justicia para las víctimas y se impulsa un cambio cultural necesario para erradicar las violencias sexuales.