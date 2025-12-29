Ola de ataques armados, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Una serie de ataques armados registrados en distintos puntos del municipio de Irapuato dejó como saldo cinco personas fallecidas y al menos tres más heridas, generando movilización de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

Uno de los hechos se registró en campos de fútbol de la colonia San Gabriel, donde un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego mientras se encontraba en el lugar. Posteriormente, se reportó otro ataque armado en los campos deportivos de la colonia Las Carmelitas, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles oficiales sobre víctimas en este último punto.

En la comunidad de Tomelopitos, un hombre identificado con el alias de “El Shocker” fue atacado a balazos sobre la calle Deportiva, justo cuando se disponía a ingresar a su domicilio. En el sitio fueron localizados al menos 15 casquillos percutidos, de acuerdo con información de las autoridades, quienes confirmaron que la víctima contaba con una orden de aprehensión vigente.

Otro ataque ocurrió en la comunidad de Arandas, donde un hombre fue asesinado al interior de una carnicería. Testigos señalaron que varios sujetos descendieron de un vehículo, se dirigieron directamente hacia la víctima y sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de manera instantánea.

Asimismo, se reportó un ataque armado al interior de un domicilio en la colonia Los Presidentes, sobre la calle Adalberto L. Rodríguez, donde tres personas perdieron la vida. Las víctimas fueron identificadas como Jesús, propietario de una taquería, su hijo Rodrigo y el yerno del primero.

Finalmente, otro hecho violento se registró en la colonia 18 de Agosto, afuera de un depósito de cerveza ubicado sobre la calle Presidencia de la República, donde un hombre resultó herido por impactos de arma de fuego y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En todos los casos, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento no se reportan personas detenida