El lado divertido de la vida silvestre

Por Jazmín Padilla.

Debido a las múltiples herramientas de inteligencia artificial, resulta algo complicado para la pupila humana contemplar alguna fotografía que no contenga algún elemento de edición. Sin embargo, existe un amplio abanico de concursos fotográficos que aún tienen como objetivo, tras el oficio profesional de la fotografía, mantener el momento intacto.

Diciembre nos deja con el cierre de uno de los concursos más divertidos en la fotografía de la vida silvestre. Si bien, los retratos de la naturaleza salvaje suelen ser crudos y duros, el Premio Nikon de la vida silvestre nos regala las escenas más divertidas de los animales que a todos entretienen.

Dicho premio, fue creado por el fotógrafo británico en el 2015 Paul Joynson-Hicks, y cuyo objetivo es simplemente provocar las carcajadas de todo aquel individuo que contemplara las fotos. A 10 años de sus inicios, el concurso durante este año ha recibido 10000 fotografías provenientes de 109 países, la cifra más alta hasta el momento.

Te invitamos a ver estas divertidas escenas, que incluyen los ganadores y menciones honoríficas del concurso para cerrar con un toque de picardía este 2025.

GALERÍA