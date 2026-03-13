PAN y PRD Analizan reforma para reforzar protección a víctimas

Guanajuato, Gto.- Con el objetivo de analizar la iniciativa impulsada por el PAN y el PRD que busca fortalecer la igualdad, el combate a la discriminación y la erradicación de la brecha salarial, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, presidida por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, llevó a cabo una mesa de trabajo.

La iniciativa plantea incorporar en la Ley de Víctimas del Estado el concepto de medidas u órdenes de protección como actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, con el propósito de garantizar acciones inmediatas cuando exista riesgo para la integridad, libertad o vida de mujeres, adolescentes, niñas o niños, evitando en todo momento cualquier tipo de contacto entre la persona agresora y la víctima.

Al hacer uso de la voz, el diputado Juan Carlos Romero Hicks destacó que la propuesta busca fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas, asegurando que las autoridades puedan actuar de manera inmediata ante situaciones de violencia.

Subrayó que estas medidas precautorias y cautelares permitirán brindar mayor seguridad a quienes enfrentan riesgos, particularmente mujeres y menores de edad, colocando en el centro el interés superior de las víctimas.

Durante su participación, representantes de la Consejería Jurídica, Secretaría de Gobierno, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Seguridad y Paz, Secretaría del Nuevo Comienzo, Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión de Atención Integral a Víctimas coincidieron en la importancia de fortalecer los instrumentos legales que permitan actuar con rapidez frente a hechos de violencia.

Asimismo, realizaron observaciones técnicas para enriquecer la propuesta y garantizar su correcta implementación en favor de las víctimas.

Con estas acciones, las diputadas y diputados del PAN y PRD reiteraron su compromiso de seguir impulsando reformas que fortalezcan la protección de las víctimas y garanticen una vida libre de violencia para mujeres, niñas y niños.