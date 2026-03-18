Colectivos de búsqueda del estado denuncian exclusión y falta de apoyos

Guanajuato, Guanajuato.- La reunión entre integrantes de Colectivos de Búsqueda y parte de la bancada morenista del Congreso del Estado fue espacio para denuncias; les excluye el Fiscalía General del Estado, falta apoya de las diversas instancias gubernamentales y no hay seguridad policial suficiente y adecuada ni atención médica para las familias de las personas desaparecidas.

Fue una mesa de trabajo convocada por David Martínez Mendizábal. Le acompañaron Hades Aguilar, Ernesto Millán y Antonio Chauraund, quienes dialogaron con representantes de siete colectivos de búsqueda y personas buscadoras independientes, con el objetivo de enriquecer y retroalimentar la propuesta de exhorto presentada por Morena, para garantizar a este grupo prioritario el acceso a la salud, apoyos institucionales y la emisión del carnet de identificación de víctimas que está previsto en la ley, pero que se ha incumplido.

Las y los participantes coincidieron en que, a pesar de que la ley ya lo establece, ninguna persona buscadora ha recibido el carnet que la identifique formalmente como víctima indirecta del delito, lo que limita el acceso efectivo a sus derechos. Asimismo, denunciaron múltiples obstáculos impuestos por el Estado para recibir atención médica oportuna, tanto en lo personal como para sus núcleos familiares.

Las personas asistentes también señalaron que no todas las hijas e hijos de personas desaparecidas han podido acceder a becas y apoyos, y subrayaron la falta de eficacia en la atención por parte de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, donde de manera constante se cambia al asesor victimal asignado, impidiendo un seguimiento real, serio y consecutivo de cada caso.

Las mujeres buscadoras externaron además que han sido excluidas del apoyo estatal conocido como “Tarjeta Rosa”, el cual, durante campaña, fue presentado como un apoyo universal y posteriormente fue restringido mediante la modificación de sus reglas de operación. Muchas de ellas no pueden acceder por no tener hijas o hijos y, en el caso de buscadoras de la diversidad sexual y de género, han denunciado actos de discriminación derivados de estos requisitos excluyentes.

De igual forma, plantearon la urgente necesidad de reforzar los apoyos escolares para las hijas e hijos de víctimas de desaparición. A pesar de la precarización que enfrentan, ya que muchas familias dejan sus empleos para dedicarse a la búsqueda en campo, las escuelas continúan exigiendo el pago de cuotas de inscripción y otros cobros, lo que profundiza la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes.

En la mesa de trabajo participaron los colectivos Salamanca Unidos, Hasta Encontrarte, Unidos por los Desaparecidos León, Una Promesa por Cumplir, Desaparecidos Justicia Guanajuato, Te Busco Irapuato, así como buscadoras y buscadores independientes, quienes reiteraron su compromiso con la verdad, la justicia y la búsqueda de sus seres queridos. Se acordó llevar a cabo en próximas semanas una nueva mesa de trabajo para generar más iniciativas y productos legislativos en su beneficio.