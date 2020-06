“Pago de empleados, luz, agua, renta, otro mes más y seguimos igual o peor”

Irapuato, Guanajuato.- Comerciantes de Leandro Valle están desesperados por las bajas ventas y el lento regreso a la normalidad comercial ante la pandemia, el mantenimiento de su negocio está siendo muy difícil.

“Apenas tenemos una semana que abrimos después de 3 meses que cerré y el primer día que abro me llegan varios señores de fiscalización para cerrarme el negocio, diciendo que nada mas era comida para llevar, que si yo no tenía el giro de bar- restaurant no podía abrir”, externó una comerciante de la zona.

“No nos dejan abrir, todo mundo está pegado a la cortina esperando a que llegue alguien, los del Pasaje el Águila también nos duelen pues los tienen a la vuelta y vuelta que se abre esta semana que siempre no que hasta la otra y luego que no que una más y así se la llevan”, comentó una señora de otro negocio.

En la zona los irapuatenses comentaron que la mayoría han pedido préstamos para pagar los servicios, renta y a los empleados.

Algunos de los negocios de la calle ya están desmantelando, las rentas de la zona son altas y los comerciantes ya no pueden solventar los gastos, si las cosas siguen así tendrán que tomar cartas en el asunto, concluyerón.