Padres exigen justicia ante “abuso sexual” en kínder: profesora prófuga

León, Guanajuato.- Padres de familia se reunieron a fuera de las instalaciones del kínder Juan Enrique Pestalozzi en León para protestar contra una maestra denunciada por casos de abuso sexual. Aparentemente la directora y la supervisora estarían “encubriendo” la situación. Al menos 6 estudiantes, cuya mayoría son niñas han sido víctimas.

Según el testimonio de los padres, se unieron para denunciar al personal del preescolar a mes y medio de que la docente acusada se tomara un “descanso”. Varios tutores comenzaron a darse cuenta de comportamientos extraños en sus hijos, pero no fue hasta que se comunicaron entre ellos, que se dieron cuenta de la situación que sufrían los niños.

Supuestamente, la directora tenía conocimiento de la conducta de la maestra, y por esa razón le otorgó un permiso sin goce de sueldo para no asistir a la escuela. En cuanto ella dejó de ir, los pequeños comenzaron a hablar acerca de lo que vivían en el aula, que implicaba desde agresiones físicas y psicológicas hasta violencia sexual.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de 6 niños abusados sexualmente. Uno de los padres comentó que su hija fue víctima física y sexualmente por parte de la docente. Él contó que la profesora les ponía “juegos” y uno de los castigos eran golpes en el estómago, por eso la niña se quejaba siempre de dolor en esa zona. Además, la niña refirió que jugaban “al pato”, que, de acuerdo al padre, consistía en que la educadora metía sus dedos en la parte íntima de las niñas. “Eso es lo que externa la niña”, afirmó.

En ese momento, los padres se alertaron unos a otros y tras buscar apoyo en la directora y ver que ella no solucionaba nada, acudieron ante la Fiscalía y la Procuraduría de Justicia para acusar no sólo a la maestra sino también a la directora. Por ahora, ambas están “prófugas”, la inculpada lleva desde mayo sin presentarse al preescolar y la directora en cuanto supo que habría una intervención externa dejó de acudir.

Luego de que la denuncia se presentara a la SEP, el problema se “encapsuló” y los padres pensaron que no iba a avanzar el caso, sin embargo, uno de ellos expresó lo siguiente:

Como se difundió esto, ya vinieron de Guanajuato y están ofreciendo todo aparentemente, pero ese todo, ¿qué abarca? Dice, no, pues la escuela que ustedes escojan, la escuela que ustedes quieran llevar y en el momento que ustedes consideren que sus niños ya están. Ese no es el asunto, ese no es el daño, el daño que traen las familias, que traen los niños directamente y los papás es en lo que hay que enfocarse.

Los asistentes de la protesta exigen la aprehensión de la educadora, así como de la directora, cómplice de los perjuicios hacia los niños, que como externaron, son quienes deberían ser la prioridad.