No sólo mantienen árbol navideño: Coca Cola monta otro harán caravana en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- La presidencia municipal no sólo desdeña la disposición de retirar el árbol navideño que tiene adornos de una empresa refresquera y que colocaran en pleno centro de la ciudad: ya comenzó el montaje de otro más, que se anunció será patrocinado por una empresa tequilera.

Pese a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ordenó por segunda ocasión en la semana el retiro del árbol colocado junto al teatro Juárez, sigue en su lugar y ya están colocando el segundo.

Y si la molestia de sectores de la cultura y el mismo INAH por la afectación al paisaje de la ciudad como Patrimonio Cultural no fuera poco, la presidenta municipal Samantha Smith enunció que habrá desfile patrocinado por la refresquera, como sucede en otras ciudades.

Anunció que el desfile se llevará a cabo el 9 de diciembre en el bulevar Euquerio Guerrero, al sur de la ciudad, para que haya una participación masiva y no colapsar aún más una ciudad afectada por la grabación de una película china.

Aún no definen rutas alternas para desahogar el tráfico en esa primera Caravana Coca-Cola a realizarse en la capital.

El contingente iniciará su marcha a las 19:00 horas desde la zona de Yerbabuena y avanzará hasta concluir en Plaza Galereña.

Cabe señalar que el tramo por donde pasará la caravana es el que mayor congestión vehicular registra en la zona sur.