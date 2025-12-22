La capital registra menos delitos, más denuncias y menos robos; señala informe

Guanajuato, Guanajuato.- Frente al moderno sistema de monitoreo de cámaras (C-4), Samuel Ugalde García, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó su informe anual de actividades. El balance de resultados de acciones correspondientes a 2025 señala que hubo disminución en delitos de alto impacto; también expuso que aumentó la velocidad de respuesta de la policía preventiva y que la ciudadanía confía más en ellos.

Ugalde García explicó que los resultados que la corporación a su cargo obtuvo en 2025 tuvieron una mejora general del 16 por ciento respecto al año pasado y reportó un cumplimiento de metas de poco más del 90 por ciento respecto al año pasado. En términos generales, estos son sus números:

Entre enero y octubre se registró una reducción del 8 por ciento en lesiones dolosas por arma de fuego, lo que coloca a Guanajuato en el lugar 14 a nivel municipal. Los robos con violencia pasaron de 73 a 36 eventos, lo que implica una disminución del 50.68 por ciento. Los homicidios dolosos tuvieron una disminución del 6.6 por ciento, las lesiones dolosas un 37.6 por ciento, el robo con violencia a casa habitación un 89.6, el robo a transeúnte –que era muy alto, sobre todo en los callejones cercanos a la Universidad de Guanajuato- un 84.6 por ciento y el robo a negocio un 15 por ciento.

El delito en el que aumentó el porcentaje es el robo de vehículo con violencia, que aumentó un 27.2 por ciento.

El funcionario informó que realizaron 1,926 operativos y recorridos en zonas identificadas con actividades irregulares, así como 580 acciones de proximidad social para atención directa a la comunidad.

Participaron en la ejecución de 41 órdenes de aprehensión y aplicaron 141 medidas cautelares. Tuvieron 871 apoyos de fuerza pública en diligencias judiciales y 10 cateos en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

Reportaron 453 traslados a hospitales, 870 custodias, 471 rondines solicitados por juzgados y el Ministerio Público, y 650 acompañamientos a víctimas. En un apartado adicional, se informó sobre 247 rescates de animales domésticos y 55 rescates de especies protegidas, acciones vinculadas a la protección civil y ambiental.

La Policía Municipal de Investigación atendió 83 reportes de extorsión, con seis detenciones, además de 6 detenciones más por homicidio y 37 por lesiones. Iniciaron 50 investigaciones por delitos patrimoniales y colaboraron en 32 casos federales, con 37 personas detenidas. Una docena de personas fuer puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración por conductas ilícitas. En su mayoría eran personas de nacionalidad colombiana señaladas por extorsión bajo el esquema de “préstamos gota a gota”.

Recuperaron14 vehículos y 94 motocicletas con reporte de robo, además del decomiso de armas, cartuchos, objetos utilizados para delinquir, dinero en efectivo y mercancía diversa. En cuanto a drogas, se informó el retiro de más de seis mil dosis de distintas sustancias de las calles del municipio.

También destacó resultados en carreteras aledañas a la ciudad en la territorialidad que corresponde al municipio han detenido a personas, decomisado armas y drogas e incluso artefactos ponchallantas.

En 2025 hubo un incremento del 24 por ciento en detenciones en comparación con 2024. Atendieron 35,018 llamadas procedentes, de las cuales el 64 por ciento correspondieron a la Policía Municipal. El tiempo promedio de arribo fue de 6 minutos con 6 segundos, y el 87 por ciento de los reportes se atendieron en menos de 10 minutos.

Si bien en las últimas semanas se han registrado hechos violentos diversos, entre ellos dos homicidios, Ugalde destacó que en comparación al mismo periodo de 2024 con mucho menos: en diciembre fueron 10 homicidios y ahora van dos.

Respecto a la accidentalidad, Ugalde explicó que no se dispone de un registro total porque una parte de los percances se registran en vialidades o carreteras que no son jurisdicción municipal.

El informe de fin de año se da en el marco de una serie de cuestionamientos por violencia en el municipio.