Operativo Guadalupe Reyes concluye con saldo blanco en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Información de la presidencia municipal señala que el Operativo Guadalupe Reyes concluyó con saldo blanco en materia de seguridad, “gracias a la presencia permanente de los cuerpos de seguridad y de emergencia y la coordinación interinstitucional”.

El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Mauricio Vázquez, detalló que el operativo se desarrolló del 11 de diciembre al 6 de enero con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población durante las festividades decembrinas y de inicio de año.

El operativo integral contempló acciones de prevención, vigilancia y atención en eventos de alta concentración como el Día de la Virgen, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, posadas, fiestas patronales, así como la Cabalgata de Reyes Magos, las cuales se realizaron de manera ordenada y sin incidencias mayores.

Durante este periodo, la Policía Municipal reforzó su operatividad no solo en las zonas turísticas de mayor afluencia como el Centro Histórico, el Museo de las Momias, el Monumento al Pípila y el Callejón del Beso, sino también en colonias, la zona sur y las comunidades.

Como resultado de los recorridos y operativos, se registraron 491 detenciones, de las cuales 53 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por diversos presuntos delitos.

En materia de atención a emergencias, el Sistema 9-1-1 recibió 206 reportes de incendios, los cuales fueron atendidos por personal de Protección Civil en coordinación con cuerpos de Bomberos. De estos, 15 correspondieron a casa habitación, 178 a incendios de pastizal, 7 a vehículos, 3 a comercios -entre ellos el registrado en el mercado de Gavira, donde resultaron afectados siete locales- y 2 a edificios, del que destaca el incendio en la escuela SABES de la comunidad de La Sauceda.

Agregó que durante la temporada se lograron tres detenciones relevantes: una persona con orden de aprehensión vigente por un homicidio ocurrido en 2024 en la zona de Tepetapa; otra más detectada mediante cámaras de videovigilancia incendiando un contenedor de basura en la calle Pósitos; y una detención adicional por robo a un comercio en la zona sur de la ciudad.

Por su parte, la dirección de Fiscalización y Control realizó operativos conjuntos con Protección Civil y Policía Preventiva tanto en zona urbana como rural, lo que derivó en el decomiso de 30 kilogramos de pirotecnia, 20 de ellos asegurados en la comunidad de La Sauceda. Además, Protección Civil atendió 27 accidentes vehiculares, de los cuales 14 estuvieron relacionados con motociclistas.