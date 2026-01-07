En Guanajuato: avanza vacunación invernal y supera meta contra influenza

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud avanza en la aplicación de vacunas que protegen a la población durante la temporada invernal.

El secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, informó que, en lo referente a la vacunación contra COVID-19, la dependencia a su cargo ha suministrado 241 mil dosis, lo que representa un avance del 77 % de la meta establecida.

En cuanto a la influenza estacional, se han aplicado 865 mil 841 dosis, alcanzando un 83 % de avance; mientras que de neumococo se han suministrado 116 mil dosis, con un 78 % de cumplimiento.

Cabe destacar que, en diciembre pasado, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia otorgó un reconocimiento al estado de Guanajuato por haber alcanzado la meta esperada de vacunación contra la influenza estacional, al superar las 800 mil dosis aplicadas.

Durante esta temporada, Guanajuato tiene previsto aplicar un total de un millón 701 mil dosis entre los tres biológicos, recordó Cortés Alcalá, recordando a la población que las vacunas se siguen aplicando.

Recomendó que los adultos de 60 años y más se apliquen de manera simultánea las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo.

Asimismo, las mujeres embarazadas deben recibir las vacunas contra COVID-19 e influenza, preferentemente durante el último trimestre del embarazo, con el objetivo de favorecer la transferencia de anticuerpos al feto.

Además, se exhorta a aplicar de manera universal la vacuna antineumocócica conjugada de 13 serotipos a todas las personas adultas mayores de 60 años.

Como parte de las recomendaciones de salud durante la temporada invernal, la Secretaría de Salud exhorta a la población a:

Lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel antibacterial.

Evitar cambios bruscos de temperatura y abrigarse adecuadamente.

Consumir alimentos ricos en vitaminas, así como mantener una hidratación constante.

Ventilar los espacios cerrados y evitar la automedicación.

Acudir al médico ante síntomas como fiebre, tos persistente, dificultad para respirar o malestar general.

Finalmente, exhortó a la población a acudir al Centro de Salud de la Gente más cercano para solicitar las dosis correspondientes y recibir orientación médica oportuna.