Guanajuato es pionero en microcredenciales y recibe reconocimiento de la UNESCO

Guanajuato, Gto.- Guanajuato es pionero con la visión del Modelo Estatal de Microcredenciales, ya que posiciona a las universidades como aliadas del desarrollo social y económico, lo cual ha sido reconocido por la UNESCO. A través de este programa se brindan cursos cortos de capacitación, que tienen un valor académico.

Así lo dijo la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, durante la emisión del programa “Conectando con la Gente”, en donde se tuvo la participación de Luis Ignacio Sánchez Gómez, Secretario de Educación; Cristina Villaseñor Aguilar, Secretaria de Economía; y Ana Elizabeth Reyes Sánchez, testimonio de micro credencial de pespunte.

“El trabajo transversal, el hacer equipo para dar mayores resultados ha sido una prioridad para esta Administración, por ello hoy vamos hablar de un programa que estamos impulsando desde la Secretaría de Educación con el acompañamiento de la Secretaría de Economía, que son las microcredenciales”, señaló Libia Dennise.

El Secretario de Educación explicó que las microcredenciales son reconocimientos académicos que certifican habilidades específicas, actuales y valiosas para el trabajo y la vida.

Recordó que la primera microcredencial autorizada en el estado: “Habilidades clave para tu primer empleo”; surgió porque el Instituto de las Juventudes hizo lo esencial: escuchar y detectar qué necesitaban las y los jóvenes para complementar su formación.

El Secretario de Educación comentó que las nuevas generaciones aprenden distinto, se informan en plataformas digitales, buscan resultados rápidos y conocimientos útiles para la vida real. Y al mismo tiempo las empresas y la sociedad necesitan habilidades concretas y actualizadas.

Este nuevo contexto obliga a repensar la educación, hacerla más flexible, y cercana a la realidad de las personas. Se deben fortalecer las alianzas con los diferentes sectores, incluido por supuesto el económico. En Guanajuato entendimos que no se trata de cambiar por moda, sino de responder con responsabilidad a un mundo que ya cambió, y eso se está haciendo a través del programa de las microcredenciales, dijo Sánchez Gómez.

Resaltó que las micro credenciales permiten aprender más rápido, a menor costo y con impacto inmediato, sin perder calidad académica. Las universidades serán centros de educación permanente, donde una persona podrá regresar una y otra vez a actualizarse, especializarse y crecer. Guanajuato es pionero en esta visión, colocando a sus universidades como aliadas estratégicas del desarrollo social y económico.

Para crear una microcredencial, explicó el Secretario de Educación, se recibe la solicitud o se identifica una necesidad del sector económico. Las universidades diseñan la microcredencial: definen el número de horas, la modalidad, los contenidos, justifican la pertinencia y envían la propuesta a la SEG y COEPES (Comisión Estatal Para la Planeación de la Educación Superior) para su validación.

COEPES evalúa la propuesta y emite un dictamen aprobatorio, la SEG verifica y autoriza la microcredencial y la oferta en el Catálogo Estatal, que está publicado en la página oficial de microcredenciales. La Universidad oferta la microcredencial.

Por su parte la Secretaria de Economía señaló que las empresas quieren microcredenciales para cubrir la demanda de perfiles, actualización de las habilidades y conocimientos de las y los trabajadores, reducción de la incertidumbre en los procesos de contratación, además de identificar las habilidades puntuales de candidatos a puestos de trabajo y brinda oportunidades a las personas sin estudios formales.

La Gobernadora explicó que en el portal de microcredenciales.gob.mx se pueden consultar el Catálogo Estatal de Microcredenciales. Actualmente se cuentan con 64 y adicionalmente hay otras 91 en dictaminación, es decir en el proceso formal de revisión y validación de calidad.

Si estas 91 pasan el análisis de calidad, se tendría a principios de 2026, un abanico de 155 microcredenciales, y por eso Guanajuato se consolida como uno de los estados vanguardia en este tema, añadió.

“En Guanajuato nos estamos adelantando a una realidad que va a cobrar fuerza en los próximos meses y años”, dijo Libia Dennise.

En el Catálogo Estatal que está publicado en la página, está toda la información, por ejemplo, microcredenciales de: Ecosistema del Bienestar Organizacional, Fotografía Digital: de lo lúdico a lo comercial, Marketing de la moda, Modelado 3D para prototipado de productos, Marketing Digital con Inteligencia Artificial Aplicada a los Negocios, Ingeniería de proyectos, entre otras.

“Y precisamente aquí nos acompaña Ana Ely, quien ya tomó su microcredencial en pespunte”, comentó la Gobernadora.

Para Ana Ely quien realizó su curso en el IECA, “ha sido una oportunidad para crecer, hemos tenidos una gran oportunidad de aprendizaje”. Ella se dedica a trabajar con calzado de piel exótica, la que elabora de manera artesanal.