Abasolo va por 700 viviendas para trabajadores y trabajadoras

Abasolo, Guanajuato.- Job Gallardo, alcalde de Abasolo, se reunió con la presidenta de la República Claudia Sheinbaum para revisar el avance del programa de Vivienda a nivel federal. El edil informó que se construirán más de 700 casas para trabajadores y trabajadoras abasolenses.

“Gobernadores y presidentes municipales estamos trabajando para que lleguen más viviendas”, expresó desde el Palacio Nacional, afirmando que el proyecto beneficiará primordialmente a Abasolo.

Los trabajos comenzarán en las siguientes semanas, así como la puesta en marcha de módulos para realizar las solicitudes correspondientes en caso de buscar el apoyo. De igual manera, el presidente se comprometió a seguir informando sobre los avances del plan habitacional.