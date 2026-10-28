Guanajuato Puerto Interior celebra su 20 aniversario con Festival de Día de Muertos

Silao, Guanajuato.- Como parte de las actividades por el 20 aniversario de Guanajuato Puerto Interior, Organismos de Guanajuato Puerto Interior A.C. (OGPI), a través del Centro de Responsabilidad Social COMUNDIMAX, realizó el Festival de Día de Muertos 2026, con concursos de catrinas y tapetes tradicionales, presentaciones artísticas y actividades culturales.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de COMUNDIMAX con el propósito de preservar las tradiciones mexicanas, promover la creatividad y fortalecer la convivencia entre las familias y comunidades cercanas a esta plataforma logístico-industrial.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de la Academia de Música COMUNDIMAX, integrada por alumnas y alumnos de comunidades aledañas a Guanajuato Puerto Interior, quienes compartieron su talento como parte de las oportunidades de formación y desarrollo cultural que promueve el centro.

Durante el festival también se reconoció la creatividad y dedicación de quienes participaron en los concursos de catrinas y tapetes tradicionales, mediante expresiones artísticas que recuperaron los colores, símbolos y elementos culturales característicos del Día de Muertos.

Promueven la convivencia con comunidades cercanas

El festival forma parte de las acciones que OGPI desarrolla en colaboración con Guanajuato Puerto Interior y COMUNDIMAX para fortalecer el tejido social y generar oportunidades de convivencia, aprendizaje y desarrollo para las comunidades cercanas.

A través de actividades educativas, deportivas, culturales y de responsabilidad social, COMUNDIMAX busca vincular a empresas, instituciones y habitantes de la zona, además de fomentar la participación comunitaria y la colaboración.

En la jornada participaron Alberto Soto Ontiveros, presidente del consejo directivo de OGPI, y Héctor López Santillana, director general de Guanajuato Puerto Interior, quienes destacaron la importancia de impulsar actividades que fortalezcan la integración comunitaria y el sentido de pertenencia.

Soto Ontiveros agradeció la participación y el esfuerzo de quienes elaboraron altares, tapetes y participaron en el concurso de catrines y catrinas. También señaló que este tipo de encuentros permite fortalecer los lazos comunitarios y mantener vivas las tradiciones mexicanas.

Por su parte, López Santillana destacó la importancia de las familias de las comunidades aledañas a Puerto Interior, donde laboran más de 40 mil personas.

“El propósito de estos eventos es formar ciudadanos orgullosos de sus raíces y de su identidad. Queremos jóvenes que tengan la oportunidad de colaborar, participar y ser protagonistas de su propio futuro”, expresó.

Guanajuato Puerto Interior destaca el desarrollo social

En el marco de su vigésimo aniversario, Guanajuato Puerto Interior destacó que el crecimiento de la plataforma logística e industrial también está relacionado con el desarrollo humano y social de las comunidades de su entorno.

Durante las últimas dos décadas, OGPI y COMUNDIMAX han impulsado iniciativas vinculadas con la educación, la cultura, el deporte y la participación comunitaria, con el objetivo de fortalecer la relación entre las empresas y las localidades vecinas.

López Santillana señaló que mantener vivas las tradiciones contribuye a que las nuevas generaciones se sientan orgullosas de su familia, su origen y su cultura.

“Queremos que salgan al mundo orgullosos de su apellido, orgullosos de la tierra que los vio nacer, orgullosos de su familia, y que puedan salir sin ningún complejo, sin ningún temor, para dar lo mejor de nuestra propia cultura. La única forma en que podemos lograr eso es reviviendo nuestras tradiciones, aumentando ese gusto por lo que realmente nos hace únicos. Ni mejores ni peores, pero nos hace únicos”, comentó.

Con el Festival de Día de Muertos 2026, Guanajuato Puerto Interior incorporó las expresiones culturales y la participación comunitaria a las actividades conmemorativas de sus primeros 20 años, bajo una visión que busca vincular el crecimiento industrial con el bienestar de las comunidades.