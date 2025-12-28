Captan a Ángela Aguilar con Santa Fe Klan

Guanajuato.- La cantante de la dinastía Aguilar, Ángela Aguilar y El rapero guanajuatense Santa Fe Klan fueron captados dándose un abrazo aparentemente comprometedor. Las especulaciones acerca de su matrimonio con Christian nodal apuntan a que podría estar derrumbándose.

Al parecer, fueron vistos afuera de un restaurante en Guanajuato capital. Ella llevaba lentes de sol y un gorro para pasar desapercibida, sin embargo, sus seguidores la reconocieron de inmediato y captaron el momento en el que ambos actuaban especialmente cariñosos.

Cabe destacar que últimamente la relación con nodal se ha percibido como rígida debido al supuesto comportamiento evasivo de su esposo. Ya sea en conciertos o en otros eventos de su vida pública, es inevitable notar el distanciamiento.

Por su parte, Santa Fe ha comenzado a seguir en redes sociales a la joven, tanto en Tik Tok como Instagram, por lo que el hecho podría ser más que una amistad. Mientras tanto, es necesario aclarar que caíste, inocente palomita que te dejaste engañar.