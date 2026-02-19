Extienden a 15 Macrocentros de vacunación contra el sarampión en más municipios

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud informa que este fin de semana extenderá la vacunación a 15 Macrocentros de vacunación en diferentes municipios.

El secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá informó que la aplicación de dosis contra el sarampión se extiende ahora a 15 Macrocentros a partir de este jueves 19 de febrero.

La estrategia de aplicación de vacunas desde abril del año pasado ha permitido que Guanajuato se mantenga en el último lugar nacional con la menor incidencia de casos confirmados.

La dosis cero se aplicará a bebés de 6 a 11 años de edad cumplidos, aunque no exista una transmisión comunitaria del virus, dicha dosis estará disponible en los 15 Macrocentros.

En el municipio de Tarimoro el Mercado Municipal de la zona centro este viernes 20 de febrero de 9 a 14:30 horas, este mismo día, pero en Apaseo el Grande en el Jardín principal de 8:30 a 14 horas.

En Apaseo el Alto este jueves 19 de febrero se realizará la vacunación en la Tienda la Texanita en prolongación Miguel Alemán en la colonia El Rejalgar.

El viernes 20 de febrero en el kínder María Enriqueta en Avenida Independencia colonia Santa Elena sur de 8:30 a 14:00 horas, aquí la vacunación se reanudará el lunes 23 de febrero.

En el mismo Apaseo el Alto el jardín principal será sede de vacunación el viernes 20, jueves 26 y viernes 27 de febrero de 8:30 a 14 horas.

En Salamanca la Plaza Comercial Vía Alta será un Micropunto sábado y domingo de 8:00 a 20:00 horas.

En el municipio de León la vacunación se realizará en MULZA Outlet del Calzado en boulevard Aeropuerto 843 Predio Santa Anita el sábado de 9:00 a 15 horas.

Además, en el CAISES 20 de enero la vacunación también se estará implementando el sábado sobre la calle 20 de enero a un costado de lo que fue el Hospital General de León, aquí la vacunación se realizará de 9 a 19 horas.

El CAISES Casa Blanca de León estará aplicando dosis de sarampión en la calle Joaquín Pardavé 213 en la colonia Casa Blanca de 9 a 19 horas el día 21 de febrero.

En el Centro Nuevo Comienzo Benito Juárez en Irapuato también estará aplicando dosis el domingo 22 de febrero de 8 a 19 horas, este punto se encuentra sobre la Avenida Mariano J García 343 de la colonia Benito Juárez.

En Celaya se estarán aplicando dosis el sábado en el Jardín Principal en la Tienda del Sol zona centro y en el parque Fundadores en las antiguas instalaciones de la Feria de Celaya en el boulevard Adolfo López Mateos. En ambos puntos se abren de 9 a 19 horas.

Y finalmente en el municipio de San Francisco del Rincón el Macrocentro estará habilitado sobre el Jardín principal en la calle Madero zona centro de 9 a 19 horas el sábado 21 de febrero.

Guanajuato se mantiene en el penúltimo lugar nacional con el menor número de casos confirmados.

Bajo esta dinámica el Gobierno de la Gente que encabeza la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo apuesta por continuar la política de inmunización como la mejor estrategia efectiva contra este virus.

La vacunación se centra en menores de 1 a 9 años de edad de la siguiente manera: La primera dosis se debe aplicar a los 12 meses de edad cumplidos y un refuerzo a los 18 meses y 6 años de edad (si nació antes de julio de 2020).

Es importante revisar la Cartilla de Vacunación en caso de no contar con el esquema completo es importante aplicar una dosis de refuerzo.

La vacuna contra el sarampión se debe aplicar a personas de 10 a 49 años de edad en caso de no haber recibido ninguna dosis durante la infancia o si el esquema está incompleto.

Y está contraindicada a mujeres embarazadas, de ahí la importancia de verificar que antes haya sido vacunada.

Además, los mayores de 50 años es importante que sepan que antes de los años 70s había una alta circulación del virus por lo que es muy probable que quienes pertenecen a este grupo etario se hayan enfermado o ya hayan sido vacunados, generando que porten inmunidad.