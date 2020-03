“No voy a caer en ninguna provocación”: AMLO inmune a coronavirus

México.- “No voy a caer en ninguna provocación”, fue lo que dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras ser increpado sobre la posible infección de coronavirus que pudiera tener, luego de haberse reunido con el gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad, este último paciente de coronavirus.

El Subsecretario de Salud Federal, Hugo López Gatell, dijo que si Andrés Manuel López Obrador, no presenta síntomas no es necesaria la prueba del COVID-19 y aunque supuestamente dicha prueba debe de realizarse a las personas cercanas o que tuvieropn contacto con un infectado al parecer aquí no estaría aplicando.

AMLO emitió un video en el que pide a la población no salir, esto a una semana que él iba a dar la indicación y en la que fue severamente criticado en el mundo, porque todavía estaba diciendo que las familias salieran a restaurantes y que él sigue realizando giras de trabajo.

Irresponsable, Gatell, Cacas, siguen siendo los textos que se leen en las tendencias de México que hay en redes sociales, donde se tacha de irresponsable al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por su doble discurso, en el que pide no salir de casa, pero sigue en giras, no quiere hacerse una prueba del Covid-19 y tampoco pretende incentivar la economía formal.