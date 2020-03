Farmacias del Ahorro cierran sucursales por robos

Irapuato, Guanajuato.- Las dos farmacias del ahorro que se habían instalado en los cruces del Puente de Guadalupe y el bulevar San Roque, permanecieron abiertas sólo por unos meses, porque al parecer los robos eran constantes.

La situación de inseguridad que se vive en el Estado, ha estado generando que diversos comercios, estén cerrando por los diversos delitos o situaciones de riesgo que viven sus propietarios, empleados y clientes durante el tiempo de apertura.

En Irapuato, uno de estos ejemplos han sido las farmacias del Ahorro que han venido instalando en diferentes puntos de la ciudad, dos de ellas, una situada en la glorieta del Puente de Guadalupe y la otra en el bulevar Díaz Ordaz-San Roque, tuvieron que abandonar dichos espacios.

Según la información de uno de sus trabajadores, fue que ya era difícil mantenerse abiertos, porque presuntamente al menos tres veces a la semana los asaltaban y no sólo a ellos, sino a los clientes, detallando que a pesar de tener seguridad no podían hacer nada, porque “los guardias no andan armados”.

En ese mismo sentido, en la colonia Benito Juárez, el problema de robos, es repetitivo, pero ahí al parecer siguen, porque ya se han “aclientado” y la policía municipal realiza mayores rondines en la zona.