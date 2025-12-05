Joven salmantina desaparecida por segunda vez es localizada sin vida en Salamanca

Frida Guadalupe fue encontrada muerta en un paraje cercano a Mexicanos; en 2024 ya había sido reportada como desaparecida y ubicada con vida

Redacción Notus5 diciembre, 2025

Salamanca, Guanajuato.- Joven desaparecida por segunda ocasión fue encontrada sin vida en un paraje cercano a la carretera Panamericana cerca de la comunidad de Mexicanos, donde ya han ocurrido varios hechos similares.

La joven Frida Guadalupe del Ángel Alfaro quien fue reportada como desaparecida el pasado primero de septiembre de este año fue localizada sin vida, sin embargo esta no fue la primera ocasión en que la joven habría desaparecido, pues según el registro de personas desaparecidas, Frida fue reportada el 25 de abril de 2024 y posteriormente localizada, hasta que nuevamente desapareció.

El colectivo de madres buscadoras “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos” confirmó la localización, lamentablemente sin vida de joven desaparecida en un paraje entre las comunidades de Mexicanos y Sarabia, a un costado de la carretera Salamanca-Villagrán.

Redacción Notus5 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información