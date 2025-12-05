Joven salmantina desaparecida por segunda vez es localizada sin vida en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Joven desaparecida por segunda ocasión fue encontrada sin vida en un paraje cercano a la carretera Panamericana cerca de la comunidad de Mexicanos, donde ya han ocurrido varios hechos similares.

La joven Frida Guadalupe del Ángel Alfaro quien fue reportada como desaparecida el pasado primero de septiembre de este año fue localizada sin vida, sin embargo esta no fue la primera ocasión en que la joven habría desaparecido, pues según el registro de personas desaparecidas, Frida fue reportada el 25 de abril de 2024 y posteriormente localizada, hasta que nuevamente desapareció.

El colectivo de madres buscadoras “Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos” confirmó la localización, lamentablemente sin vida de joven desaparecida en un paraje entre las comunidades de Mexicanos y Sarabia, a un costado de la carretera Salamanca-Villagrán.