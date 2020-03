No restringirán vuelos y no se cerrarán fronteras ante COVID-19 en México

Ciudad de México.- La ciudad de México no restringirá vuelos y tampoco cerrará fronteras ante COVID-19; no hay evidencia científica, anunció el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, ante la conferencia de prensa mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

“No existe evidencia científica de que estas medidas mitiguen el riesgo de transmisión” dijo el Secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

Dijo que ante el avance del coronavirus COVID – 19 en la ciudad de México, no habrá restricciones de viajes aéreos, terrestres así como marítimos, y no se cerrarán las fronteras, ya que no existe evidencia científica alguna que dicha medida mitigue los riesgos de transmisión.

El Subsecretario López Gatell dejó en claro que las mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y con sistema inmunodeprimido deben extremar precauciones ante el contagio del coronavirus COVID-19

Ante la conferencia de prensa mañanera que dio el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que esta mañana habría un caso más de coronavirus en el país, siendo este el número 13, en un hombre de 71 años de edad que pudiera presentar una enfermedad avanzada, pero aún está por ser confirmado con exactitud.

Mencionó que de los 12 casos confirmados en México solo hubo un caso grave, el cual permaneció 24 horas en observación y atención avanzada, mientras tanto los demás casos no han sido tan graves.

López Obrador, dijo que se están tomando todas las medidas necesarias en México para hacer enfrentar esta pandemia, ya que existen tres fases de atención que se diseñaron previamente.

Primera se establecieron los lineamientos de actuación, la segunda refiere al diagnóstico de capacidad técnica y tercera incluye ensayos y simulacros.

Por sui parte el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, dijo que se están revisando las características de los eventos masivos programados en las próximas semanas en todo el país, esto para tomar las medidas y saber si se cancelarían estos eventos debido a la amenaza del COVID- 19.

Por último, refirió que se estará revisando el número de asistentes y posibles nacionalidades, luego que el gobierno estatal y federal dieron al sector salud una lista de los eventos masivos que se tienen programados.