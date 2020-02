Desde la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz entregó un cheque por dos millones de pesos, recuperados de la corrupción y la delincuencia, al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, con los cuales se pagarán los premios del sorteo de la Lotería Nacional, equivalentes al valor del avión presidencial.

Aprovechando que Gertz se encontraba en el Palacio Nacional, un reportero decidió preguntarle sobre la propuesta que realizó en días pasados a los diputados de Morena de eliminar el delito de feminicidio del Código Penal, por lo cual, Andrés Manuel salió a su defensa apuntando que «la información se ha manipulado, me van a voltear el sentido de esta conferencia, pues no me gusta eso, no quiero que los feminicidios opaquen la rifa, es distorsión e información falsa».

Por otro lado, el Fiscal General de la República, aseguró que lo difundido en redes no es como parece, ya que fue invitado a una plática con Morena en donde explicó que se necesita reformar este delito para hacer más sencillo la protección a las mujeres, puntualizando que el Gobierno Federal no puede hacer de lado este problema ya que en los últimos cinco años los feminicidios incrementaron en un 137%.

Sin embargo, Obrador pidió una disculpa por decir que los feminicidios no eran tan importantes como la rifa, enfatizando que le molesta que manipulen la información, ya que su gobierno trabaja para hacer justicia y proteger a las víctimas. Para finalizar, el mandatario federal volvió a mostrar con orgullo el cheque que prueba que el dinero para pagar los cachitos de la rifa, ya está disponible.