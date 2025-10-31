Pese a pataleo morenista, consuma el panismo regalo para Mazda

Guanajuato, Guanajuato.- Con voto de la mayoría panista, el Pleno del Congreso local aprobó el dictamen para donar un terreno de propiedad estatal a la empresa transnacional Mazda.

Se trata del terreno conocido como Rancho Crucitas Espuelas de FFCC-B del municipio de Salamanca y la donación es para que la empresa “lo destine a la realización de actividades que propicien el desarrollo del estado”.

La primera que brincó fue la morenista Hades Berenice Aguilar Castillo: calificó como un robo “al regalarle a una empresa patrimonio del pueblo, que el comodato que hicieron al principio era ilegal” y dijo que iba a hacer la denuncia correspondiente.

El panista Víctor Manuel Zanella Huerta pasó a responderle y alegó que se generará empleo, aumentará la competitividad y fortalecerá a la industria en la región.

La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) regresó al ataque: Carlos Abraham Ramos Sotomayor afirmó que la empresa vinculada ya ha recibido apoyos por sumas importantes y que se está en contra de un acto que desde un principio se hizo fuera de la ley, siendo esquemas de arrendamiento o de compraventa lo más acorde a la normativa en la materia.

La panista formalmente perredista, María del Pilar Gómez Enríquez, dijo que el gobierno federal también incentiva a la inversión y calificó a los morenistas de incongruentes.

Aprueban reformas que fortalecen la atención integral y gratuita en salud.

Otra de las aprobaciones en la sesión fue la de reformas a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, con las que se armoniza la legislación local con la federal para establecer que el derecho a la protección de la salud tiene entre sus finalidades la promoción de salud y la prevención de enfermedades; que las actividades de atención médica son paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del o la paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario.

Precisa que son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud regidos por criterios de universalidad, de gratuidad, igualdad e inclusión al momento de requerir los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.

También indica que queda prohibido el cobro de cuotas de recuperación por la prestación de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social. Se añade que para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario.

Las cuotas de recuperación se fundarán en los principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en zonas de menor desarrollo económico y social.

El tema fue celebrado por el morenista Antonio Chaurand Sorzano, el promotor del mismo.

La pedacera

El emecista Rodrigo González Zaragoza presentó un punto de acuerdo para exhortar a la persona titular de la subsecretaría de Educación Superior y a la persona titular de la dirección general del Tecnológico Nacional de México, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, intervengan de manera inmediata para esclarecer los hechos que han originado la situación actual en el Instituto Tecnológico de León. También pidió que organicen una mesa de diálogo abierto con la comunidad estudiantil para lograr acuerdos.

Comentó que las movilizaciones estudiantiles iniciaron semanas atrás, culminaron con un paro total de labores académicas y administrativas en los planteles a partir del lunes 20 de octubre y que esa situación debe ser atendida, revisada y solventada.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su estudio y dictamen.

La bancada ecologista presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar a la persona titular de la Secretaría de Salud del Gobierno federal, para que, fortalezca, amplíe y ejecute de manera urgente las acciones y programas orientados a la detección, atención y prevención del suicidio en el país, garantizando una coordinación efectiva con las entidades federativas y la asignación de los recursos humanos y técnicos necesarios para su adecuada implementación.

La panista Angélica Casillas Martínez habló a favor de la obvia resolución, pero no fue aprobada y la propuesta se turnó a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.

La bancada panista y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en voz de Angélica Casillas, presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que, con el acompañamiento técnico del Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA) y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), realice una evaluación integral y actualizada del Esquema Nacional de Vacunación, con el propósito de consolidar un programa moderno, equitativo y sustentado en la evidencia científica más reciente, conforme al enfoque de vacunación a lo largo de la vida, y con la finalidad de fortalecer el esquema público mediante la inclusión de inmunizaciones que actualmente se encuentran disponibles principalmente en el sector privado.

También, se busque que dicha evaluación contemple su posible incorporación al Programa Universal de Vacunación 2026, con el fin de ampliar la cobertura y la protección inmunológica de la población, garantizar el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la salud y fortalecer la capacidad del sistema sanitario nacional frente a las enfermedades prevenibles por vacunación. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.

Asuntos generales

El tema de la problemática del campo y sus consecuentes manifestaciones fue el tema del debate final de la sesión.

Los morenistas Roberto Carlos Terán Ramos y David Martínez Mendizábal, quien dijo que los precios de garantía del campo se determinan en la Bolsa de Chicago y que el mercado no tenía moral, ya que está sujeto a la oferta y la demanda. Agregó que hay acuerdos de globalización que impiden a los gobiernos establecer acciones unilaterales. Pidió apoyo

El panista Aldo Iván Márquez Becerra manifestó que las personas manifestantes a cusaron que con Morena estaban peor que antes, con el registro de actos de corrupción y expectativas fallidas.

De inmediato brincó Martínez Mendizábal: el declive del campo empezó cuando se favorecieron las grandes empresas, la privatización del ejido y el favorecimiento de las empresas intermediarias.

El panista Jorge Arturo Espadas Galván remarcó que lo peor que le ha pasado al campo es MORENA y lo dicen los propios campesinos.

Lo anterior armó un traca-traca legislativo: intervinieron las personas diputadas José Salvador Tovar Vargas, Maribel Aguilar González, Víctor Manuel Zanella Huerta, Luis Ricardo Ferro Baeza y Rocío Cervantes Barba.

Finalmente, la emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco destacó que en los últimos días México y Guanajuato han sido testigo de la fuerza del campo mexicano, donde miles de personas productoras han salido a las carreteras para ser escuchados y se reconozca el valor de su trabajo, donde tanto las autoridades federales y estatales han dejado de hacer cosas, así como que los acuerdos tomados en favor de la gente del campo se ejecuten y que los compromisos hechos se reflejen en el presupuesto.