Encuentran restos humanos en cuatro bolsas en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Encuentran restos humanos en cuatro bolsas negras en una comunidad de Salamanca, debajo de estás se encontraba una cartulina con un mensaje advertencia, firmado por un grupo delincuencial.

Habitantes de la comunidad de San Vicente de las Flores perteneciente al municipio de Salamanca, al ir caminando sobre el camino que conduce hacia las vías del tren, encontraron un “macabro” hallazgo, cuatro bolsas plásticas que dentro contenían partes de un cuerpo humano.

Al percatarse del contenido, las personas realizaron un llamado al número de emergencia para reportar el hecho, al lugar fueron despachados policías municipales, estatales, así como guardias nacionales quienes al llegar al lugar procedieron a resguardar la zona, posteriormente arribaron al paraje peritos del ministerio público quienes procedieron con las diligencias de rutina, pero al remover las bolsas se encontraron con que, debajo de estás, se encontraba una cartulina escrita con un mensaje amenazante, firmada aparentemente por un grupo delincuencial.

La Fiscalía General del Estado ya atrajo las investigaciones para dar con los responsables de la muerte de esta persona, hasta el momento la víctima está en condición de no identificada, sin embargo ya se realizan los exámenes necesarios para identificar a la persona.