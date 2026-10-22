No hay Violencia Política en razón de Genero contra diputada Hades Aguilar

Salamanca, Guanajuato.- La diputada por MORENA, Hades Aguilar, “perdió” el caso sobre la denuncia por Violencia Política en razón de género que señaló fue víctima del diputado federal Ernesto Prieto. El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato TEEG resolvió que no se acreditó la infracción denunciada por la diputada oriunda de Sonora con residencia en Salamanca.

Hades Aguilar el 18 de febrero de 2026, presentó una denuncia formal ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato IEEG contra el diputado federal Ernesto Prieto por presuntos actos de violencia política en razón de género cometidos en su agravio durante el ejercicio de sus funciones.

La diputada expuso ser víctima de diversas expresiones realizadas en entrevistas, un video, audios difundidos en medios informativos y mensajes en un grupo de WhatsApp, al considerar que constituían violencia política en razón de género.

Los comentarios cuestionaban su posible candidatura a una presidencia municipal, el hecho de no ser originaria de ese municipio y una propuesta que presentó como parte de su trabajo legislativo; por unanimidad, el Tribunal determinó que no se acreditó la infracción denunciada.

El TEEG respecto de algunos audios, señaló que no existían pruebas suficientes para demostrar que hubieran sido realizados por la persona denunciada y en cuanto a las demás expresiones, el Pleno consideró que se trataba de críticas relacionadas con las aspiraciones políticas y el trabajo legislativo de la diputada, por lo que estaban protegidas por la libertad de expresión y formaban parte del debate público.

Además, concluyó que los comentarios no contenían estereotipos de género ni elementos que demostraran que estuvieran dirigidos contra ella por ser mujer; tampoco se acreditó que las expresiones le hubieran impedido u obstaculizado el ejercicio de sus funciones.

En el desarrollo de la sesión pública estuvieron presentes el magistrado presidente, Pablo Roberto Sharpe Calzada; y las magistraturas: Juan Antonio Macías Pérez, titular de la Primera Ponencia y Yari Zapata López, titular de la Segunda Ponencia; así como la secretaria general, Norma Altagracia Hernández Carrera.