Abasolo destina 1.7 millones de pesos para instalar calentadores solares en 227 hogares

Abasolo, Guanajuato.- Un total de 227 familias de Abasolo serán beneficiadas con el suministro e instalación de calentadores solares, mediante un programa municipal que contempla una inversión de 1 millón 748 mil 503 pesos con 82 centavos.

Los apoyos estarán dirigidos a habitantes de 45 colonias y comunidades del municipio, con el objetivo de facilitar el acceso a tecnologías que permitan aprovechar la energía solar para calentar agua en los hogares.

El programa, denominado Suministro e Instalación de Calentador Solar en Abasolo, Gto., es impulsado por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Social.

Buscan reducir gastos de las familias

La instalación de calentadores solares representa una alternativa para disminuir el consumo de combustibles utilizados tradicionalmente para calentar agua, lo que puede contribuir al ahorro en los gastos domésticos.

De acuerdo con la información del Gobierno Municipal, además de las 227 familias que recibirán directamente los equipos, se contempla un impacto positivo para mil 201 beneficiarios indirectos.

La iniciativa busca mejorar las condiciones de los hogares mediante el aprovechamiento de una fuente de energía renovable.

Programa llegará a 45 colonias y comunidades

La Dirección de Desarrollo Social informó que el programa contempla la distribución e instalación de calentadores solares en distintas localidades de Abasolo.

La inversión municipal asciende a 1 millón 748 mil 503.82 pesos, recursos destinados al suministro y colocación de los equipos en las viviendas beneficiadas.

El Gobierno Municipal señaló que esta iniciativa forma parte de sus programas sociales orientados al mejoramiento de las condiciones de vida y la economía de las familias.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa las fechas de instalación, los requisitos para acceder al programa ni la relación de las 45 colonias y comunidades contempladas.