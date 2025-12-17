“No hay nada oscuro en las filiales de Pemex”: Claudia Sheimbaum

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que “no hay nada oscuro en las filiales de Pemex” y confirmó que actualmente hay alrededor de 24 de ellas operando y contribuyendo a comunidades, negando presuntas irregularidades. Una de ellas mantiene contrato con Cuba para la venta de petróleo.

“Gasolinas Bienestar” fue creada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y según cuestionamientos respecto a la empresa privada administrada por funcionarios de Pemex, no tiene obligación de informar a los mexicanos sobre sus contratos.

Sheinbaum descartó que fuera propiedad del ex presidente y que ahora se busca disminuir las filiales por no tener sentido operativo, pero que existen algunas que no pueden cerrarse por su aporte a Pemex y al resto del país.

“El contrato de Pemex o de una de las filiales con la República de Cuba es algo que se puede dar a conocer y no tiene ningún problema”, recalcó.