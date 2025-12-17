Encuentran “abandonadas” drogas y armas, en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Armas, drogas, chalecos tácticos y un vehículo, todo al parecer de un grupo criminal que opera en el municipio de Abasolo, fue el decomiso que realizó la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con la Policía Municipal, en el poblado de Zapote de Peralta.

La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la XII Región Militar y 16/a. Zona Militar, informaron 8 días después que el 9 de diciembre del presente año, integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en colaboración con la policía Municipal de Abasolo, Gto., al realizar un operativo interinstitucional en prevención del delito, en la Carretera estatal kilómetro 14 Zapote de Peralta, de Abasolo.

En este punto fueron aseguradas presuntas drogas, un arma de alto poder, equipo táctico y una camioneta presuntamente todo estaba abandonado, porque no se informó si hubo personas detenidas.

Durante el operativo, las autoridades mencionaron que lograron el aseguramiento de lo que se presume como diversas dosis de la droga conocida como cristal, varias bolsas con marihuana, así como un arma larga calibre 7.62 x 39 milímetros. Además, confirmaron que se localizaron cargadores, cartuchos útiles, chalecos tácticos con placas balísticas y una camioneta modelo 2000.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones legales conducentes, a fin de determinar su procedencia y posible relación con actividades delictivas.

Decomiso asegurado: