Atiende Lorena Alfaro problemáticas en Rincón de los Arcos

Irapuato, Guanajuato.- El fraccionamiento Rincón de los Arcos presenta diversas problemáticas en sus distintos condominios; por ello, el Gobierno de Irapuato, encabezado por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, visitó a vecinas y vecinos de la zona para generar acuerdos que permitan brindar soluciones y mejorar las condiciones y servicios del lugar.

Alfaro García agradeció la participación de todas y todos los asistentes, y resaltó que la participación ciudadana y la unidad social son fundamentales para generar cambios significativos en las zonas residenciales. Durante el encuentro, escuchó de manera directa sus inquietudes y peticiones.

“Normalmente entramos a zonas abiertas, con un enfoque más popular que residencial; sin embargo, las zonas residenciales también requieren atención en los servicios. A veces pareciera que lo tienen todo y que todo está perfecto, pero sé que no es así; también tienen necesidades y áreas de oportunidad”, compartió.

La Presidenta Municipal informó a las y los vecinos que este Gobierno escucha y atiende los reportes de toda la ciudad, por lo que los invitó a comunicarse al 072 ante cualquier falla en los servicios públicos, donde se dará seguimiento a sus solicitudes. Asimismo, recordó que cada 15 días, en el patio de la Presidencia Municipal, se realiza el programa Miércoles Ciudadano, donde ella atiende personalmente a la ciudadanía, junto con las y los directores de las distintas dependencias.

Habitantes del fraccionamiento Rincón de los Arcos agradecieron la visita de la Presidenta Municipal, Lorena Alfaro, y destacaron que ningún otro presidente municipal los había visitado anteriormente. Reconocieron la apertura al diálogo y confiaron en recibir pronta respuesta a sus inquietudes, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo.