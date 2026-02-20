Atiende Lorena Alfaro problemáticas en Rincón de los Arcos

Vecinos expusieron fallas en servicios; autoridades acordaron acciones para mejorar el fraccionamiento

Redacción Notus20 febrero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- El fraccionamiento Rincón de los Arcos presenta diversas problemáticas en sus distintos condominios; por ello, el Gobierno de Irapuato, encabezado por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, visitó a vecinas y vecinos de la zona para generar acuerdos que permitan brindar soluciones y mejorar las condiciones y servicios del lugar.

Alfaro García agradeció la participación de todas y todos los asistentes, y resaltó que la participación ciudadana y la unidad social son fundamentales para generar cambios significativos en las zonas residenciales. Durante el encuentro, escuchó de manera directa sus inquietudes y peticiones.

“Normalmente entramos a zonas abiertas, con un enfoque más popular que residencial; sin embargo, las zonas residenciales también requieren atención en los servicios. A veces pareciera que lo tienen todo y que todo está perfecto, pero sé que no es así; también tienen necesidades y áreas de oportunidad”, compartió.

La Presidenta Municipal informó a las y los vecinos que este Gobierno escucha y atiende los reportes de toda la ciudad, por lo que los invitó a comunicarse al 072 ante cualquier falla en los servicios públicos, donde se dará seguimiento a sus solicitudes. Asimismo, recordó que cada 15 días, en el patio de la Presidencia Municipal, se realiza el programa Miércoles Ciudadano, donde ella atiende personalmente a la ciudadanía, junto con las y los directores de las distintas dependencias.

Habitantes del fraccionamiento Rincón de los Arcos agradecieron la visita de la Presidenta Municipal, Lorena Alfaro, y destacaron que ningún otro presidente municipal los había visitado anteriormente. Reconocieron la apertura al diálogo y confiaron en recibir pronta respuesta a sus inquietudes, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo.

Redacción Notus20 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información