“No al Acueducto Presa Solís”: acambarenses convocan a defender la presa

Acámbaro, Guanajuato.- Acambarenses convocan a una reunión en la presa Solís para impedir el “Acueducto Presa Solís”, que redistribuirá el agua a municipios como León, Celaya e Irapuato. De acuerdo con los habitantes, agricultores y ejidatarios, la iniciativa deja de lado dicho sector, ya que mencionaron que el principal objetivo de la construcción de la presa era para beneficio de productores agrícolas.

El dirigente nacional de la Central Campesina Independiente, José Amadeo Hernández relató que la implementación de la obra iría por encima de la dependencia de Acámbaro sobre el agua de la presa, priorizando las necesidades de otros municipios. José Amadeo dejó recordó que se vería afectada la agricultura, que de por sí apenas sobrevivía.

Para manifestar su inconformidad, los acambarenses hacen un llamado con el fin de evitar que les ‘quiten’ dicho recurso. Las condiciones de localidades y ejidos, que ya sufrían escasez padecerán aún más, según afirman los habitantes del municipio.

El próximo 21 de octubre a las 11 de la mañana en la compuerta de la presa, se espera a ganaderos, agricultores, invernaderistas, acuicultores, estudiantes y población en general para defender el recurso hídrico.

“¡Gente necesitamos apoyar a que no se realice este proyecto!

¡Piensen a futuro! Si de repente se sufre de escasez de agua en tiempo de secas, imagínense cómo estaremos, abran los ojos”, expresó una de las afectadas.