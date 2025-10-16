Irapuato y Jesús María fortalecen colaboración e intercambio de buenas prácticas de gobierno

Irapuato Guanajuato.- Con el firme propósito de compartir experiencias que generan resultados y estrechar la colaboración entre gobiernos locales, autoridades de Irapuato recibieron a la delegación de Jesús María, Aguascalientes, encabezada por su presidente, César Medina Cervantes.

Durante el encuentro, la presidenta Lorena Alfaro García afirmó que Irapuato se ha consolidado como un municipio innovador y comprometido con la mejora continua, avanzando con fuerza en desarrollo urbano, mejora regulatoria y atención ciudadana. Subrayó que estos logros han sido posibles gracias a una visión de gobierno eficiente, moderno y cercano a la gente.

La Alcaldesa recordó que Irapuato también ha buscado inspiración en otros municipios:

“Hace cuatro años visité Aguascalientes y de ahí trajimos proyectos valiosos. Uno de ellos fue la línea de atención 072, que hoy ya opera en Irapuato con resultados concretos para la ciudadanía”, señaló Alfaro García.

Reiteró que su administración mantiene una política de aprendizaje constante, en la que observar, escuchar y aplicar buenas prácticas de otros gobiernos permite acelerar los cambios positivos. Ejemplo de ello es el Centro de Atención Municipal (CAM), modelo inspirado en Aguascalientes y que hoy coloca a Irapuato como referente nacional en atención ciudadana.

Por su parte, el alcalde de Jesús María, César Medina Cervantes, reconoció la importancia de este intercambio para fortalecer los servicios públicos de ambos municipios:

“Somos un municipio en crecimiento que, en 15 años, ha incrementado su población en un 50%. Este reto nos exige modernizar procesos y garantizar servicios de calidad”, afirmó.

Durante la reunión, el Gobierno de Irapuato compartió modelos que han marcado la diferencia en su gestión:

Desarrollo Urbano

* Sistema digital para licencias de construcción y uso de suelo

* Procesos claros para fraccionamientos, condominios y edificaciones verticales

* Actualización constante de programas urbanos y uso de plataformas tecnológicas

Mejora Regulatoria

* Estrategias que llevaron a obtener la certificación de CONAMER con la Ventanilla de Construcción Simplificada (VeCS)

* Pasos que permitieron alcanzar la certificación PROSARE, que acredita a Irapuato como referente en trámites ágiles y confiables

Licencias de Funcionamiento

* Organización interna para diferenciar entre Licencias SARE, destinadas a negocios de bajo riesgo con entrega rápida, y Licencias no SARE, enfocadas en giros mayores que requieren procesos especializados

Centro de Atención Municipal (CAM)

* Modelo integral con consulta ciudadana, participación social, estructura operativa clara y soporte tecnológico de última generación

Al cierre, la presidenta de Irapuato agradeció la visita de la delegación de Jesús María e hizo un llamado a seguir construyendo puentes de colaboración para fortalecer la calidad de vida en ambas comunidades.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma el eje “Tu Alianza Ciudadana”, pilar de la estrategia Irapuato 2027, que impulsa servicios públicos de calidad, innovadores y al servicio de la gente.