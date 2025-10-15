Niños y jóvenes ya están listos para el Torneo de Karate Unsokuho 2025

Guanajuato, Guanajuato.- El próximo 25 de octubre se llevará acabo el Torneo de Karate Unsokuho 2025, en el auditorio de La Colmena, informaron en rueda de prensa sus organizadores.

La directora de la Comisión Municipal del Deporte, Nayeli Vega Dardón, destacó que estas actividades no solo promueven hábitos saludables y valores entre niñas, niños y jóvenes, sino que también contribuyen a atraer visitantes de distintos puntos del estado y del país.

El encargado de despacho de la dirección de Turismo, Jorge Anguiano subrayó que los eventos deportivos son clave para mantener la movilidad turística de Guanajuato, especialmente en temporadas de baja afluencia.

La maestra Laura Vásquez, directora de la Academia de Karatedo Tradicional Unsokuho Yuishinkan y organizadora del torneo, explicó que esta será la tercera edición del evento, el cual reúne a practicantes de distintas escuelas y municipios como León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Valle de Santiago, además de delegaciones invitadas de estados como Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, Estado de México y Playa del Carmen.

“El karate es una disciplina que fortalece no solo el cuerpo, sino también el carácter y la unión familiar. Este torneo busca difundir sus beneficios y rendir homenaje al legado del maestro japonés Toshiro Takashi Kukino, impulsor del estilo Yuishinkan en América Latina”, señaló.

También, anunció que la academia se sumó a la campaña “Invierno Calientito”, del DIF Municipal, para recolectar ropa abrigadora, cobijas y bufandas que serán destinadas a las comunidades.