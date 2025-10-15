Irapuato será sede del Foro de Construcción 5.0

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato es sede del Foro de Construcción 5.0: Punto de encuentro para quienes están construyendo el futuro desde la información, un evento que lleva a cabo el Colegio Estatal de Ingenieros Civiles de Guanajuato en coordinación con el Gobierno de Irapuato.

El evento se llevará a cabo el 6 y 7 de noviembre en las instalaciones del Inforum Irapuato, con el objetivo de reunir, a través de conferencias, talleres y experiencias colaborativas, a líderes del sector, académicos, instituciones y emprendedores para impulsar una industria más inteligente, conectada y sustentable.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, ratificó su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Colegio de Ingenieros Civiles; destacó la participación activa del gremio en espacios de decisión a nivel municipal, estatal y federal, así como la oferta de cursos y talleres que han fortalecido su profesionalización.

“Este evento deja muchos beneficios en nuestro municipio, con una derrama económica importante por todo lo que se genera alrededor de este tipo de encuentros de talla nacional e internacional. Invito a la población en general y al gremio en particular a que sean parte de este Foro de la Construcción 5.0. Eso habla de que aquí en Irapuato y en Guanajuato estamos a la vanguardia en innovación y tecnología en el ramo de la construcción. Aquí habrá expertos, profesionales y tomadores de decisiones en la materia; es un buen momento para ser parte de este gran encuentro”, refirió la Alcaldesa.

Por su parte, Gustavo Guillermo Bañuelos Ortega, presidente del Colegio Estatal de Ingenieros Civiles de Guanajuato, compartió que el foro será un espacio donde la innovación conecta disciplinas, datos y decisiones para transformar la manera en que se diseñan, planifican y construyen soluciones de movilidad e infraestructura vial sostenibles y eficientes.

“Es un evento que tenemos como Colegio Estatal de Ingenieros Civiles durante dos días, el 6 y 7 de noviembre. El Inforum Irapuato será sede de un evento gratuito con más de 25 actividades, incluyendo conferencias magistrales, paneles especializados, exposiciones tecnológicas y talleres sobre construcción, integridad estructural, herramientas lean, elaboración de presupuestos y otros temas importantes. Tendremos la participación de ponentes nacionales e internacionales”, destacó.

Cony Vallejo Cortés, directora de Segmentos Turísticos del Gobierno del Estado de Guanajuato, señaló que este tipo de eventos fortalecen el turismo e impulsan la economía local.

“El Foro de Construcción 5.0 no solo es un espacio de innovación técnica, también es un detonante de turismo y desarrollo económico. Eventos como este fortalecen el turismo de reuniones, congresos y exposiciones, un segmento estratégico que impulsa a ciudades como Irapuato a consolidarse como sede de grandes encuentros de la industria. Cada foro o congreso que llega al estado de Guanajuato deja mucho más que conocimiento compartido: genera derrama económica, ocupación hotelera, actividad gastronómica, movilidad y empleo para cientos de familias”, expresó.

Con estas acciones, se refuerza el eje ‘Tu Economía Local’ del Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27, promoviendo el desarrollo de sectores estratégicos y las alianzas que crean círculos virtuosos en la economía local.

Las y los interesados pueden registrarse y consultar el programa completo de actividades en:

👉 https://forodeconstruccion.com.mx/