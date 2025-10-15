Lorena Alfaro rinde cuentas a trabajadores municipales sobre logros del primer año de gestión

Irapuato, Guanajuato.- En un nuevo encuentro con trabajadoras y trabajadores municipales de las diferentes direcciones que conforman el Gobierno de Irapuato, la presidenta Lorena Alfaro García destacó los programas y metas alcanzadas durante el primer año de gestión de la Administración 2024-2027, además de escuchar las inquietudes y peticiones de las y los colaboradores.

La Presidenta de Irapuato felicitó el trabajo de las más de 4 mil personas que integran el Gobierno Municipal, al reconocer que cada acción que realizan contribuye a cumplir los objetivos del Programa de Gobierno Municipal, elaborado al inicio de la Administración con base en las ideas y propuestas de la ciudadanía.

“Aquí no estamos improvisando. Tenemos muy clara la ruta de las estrategias, de los proyectos y de las metas hacia el Irapuato 27, que no es otra cosa más que decirle a la población y a nosotros, como servidores públicos, que hay una meta. Termina una Administración el 10 de octubre de 2027, pero en este periodo hay propósitos, objetivos y estrategias que están establecidas en nuestro Programa de Gobierno”, resaltó la Alcaldesa.

Entre los logros alcanzados en este primer año destacan:

Un Irapuato con atención de mayor calidad, más cálida, humana, sensible y moderna.

La transformación de la gestión administrativa mediante el uso de tecnologías digitales, para hacer los trámites más rápidos, sencillos y con mayor certeza jurídica.

La consolidación de una ciudad inteligente, moderna y sostenible, gracias a inversiones históricas en infraestructura, servicios públicos y herramientas tecnológicas que mejoran la calidad de vida de las familias.

La implementación de soluciones innovadoras que fortalecen la planeación urbana, la supervisión de obras y la atención de reportes ciudadanos en tiempo real.

Un crecimiento urbano con orden, eficiencia y visión de futuro.

Asimismo, se implementaron herramientas tecnológicas que fortalecen la gestión pública, entre ellas: