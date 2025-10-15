Lorena Alfaro rinde cuentas a trabajadores municipales sobre logros del primer año de gestión

La presidenta municipal destacó avances en modernización, infraestructura, servicios y herramientas digitales que mejoran la atención a la ciudadanía

Redacción Notus15 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- En un nuevo encuentro con trabajadoras y trabajadores municipales de las diferentes direcciones que conforman el Gobierno de Irapuato, la presidenta Lorena Alfaro García destacó los programas y metas alcanzadas durante el primer año de gestión de la Administración 2024-2027, además de escuchar las inquietudes y peticiones de las y los colaboradores.

La Presidenta de Irapuato felicitó el trabajo de las más de 4 mil personas que integran el Gobierno Municipal, al reconocer que cada acción que realizan contribuye a cumplir los objetivos del Programa de Gobierno Municipal, elaborado al inicio de la Administración con base en las ideas y propuestas de la ciudadanía.

“Aquí no estamos improvisando. Tenemos muy clara la ruta de las estrategias, de los proyectos y de las metas hacia el Irapuato 27, que no es otra cosa más que decirle a la población y a nosotros, como servidores públicos, que hay una meta. Termina una Administración el 10 de octubre de 2027, pero en este periodo hay propósitos, objetivos y estrategias que están establecidas en nuestro Programa de Gobierno”, resaltó la Alcaldesa.

Entre los logros alcanzados en este primer año destacan:

  • Un Irapuato con atención de mayor calidad, más cálida, humana, sensible y moderna.
  • La transformación de la gestión administrativa mediante el uso de tecnologías digitales, para hacer los trámites más rápidos, sencillos y con mayor certeza jurídica.
  • La consolidación de una ciudad inteligente, moderna y sostenible, gracias a inversiones históricas en infraestructura, servicios públicos y herramientas tecnológicas que mejoran la calidad de vida de las familias.
  • La implementación de soluciones innovadoras que fortalecen la planeación urbana, la supervisión de obras y la atención de reportes ciudadanos en tiempo real.
  • Un crecimiento urbano con orden, eficiencia y visión de futuro.

Asimismo, se implementaron herramientas tecnológicas que fortalecen la gestión pública, entre ellas:

  • Geourbani, plataforma que permite garantizar un crecimiento urbano planeado, transparente y eficiente, alineado con los objetivos del Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27.
  • Sistema de Información de Uso de Suelo (SIUS), que optimiza la asignación de números oficiales, permite la entrega de 152 nuevos permisos SARE en plazos reducidos (48 horas) y previene intrusiones cibernéticas.
  • Centro de Atención Municipal (CAM), que centraliza servicios y trámites: reestructuró más de 120 procesos, implementó el Expediente Único Ciudadano y un sistema de gestión de filas. Actualmente concentra trámites y servicios de 11 dependencias municipales y coordina con 10 más.
  • Smart City Manager, con su tablero de control para el monitoreo gubernamental, que permite supervisar en tiempo real el cumplimiento de los servicios públicos y los objetivos del Programa de Gobierno, además de prevenir intrusiones en los sistemas y servicios digitales del Gobierno Municipal.

Redacción Notus15 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información