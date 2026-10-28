Niño de 4 años fallece en accidente familiar en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Un niño de apenas 4 años perdió la vida y cinco personas más resultaron lesionadas en un accidente sobre la carretera federal 1110 Pénjamo-La Piedad. Tras el incidente familiar, 4 de los heridos fueron trasladados a recibir atención médica en vehículos particulares, de acuerdo con Bomberos de Pénjamo.

En el accidente, al menos 3 de las 6 víctimas fueron identificadas como menores de edad, desafortunadamente un niño de cuatro años perdió la vida en el hospital debido a las lesiones que sufrió en el percance.

Cerca del entronque con la carretera estatal La Herradura, el vehículo en el que viajaban volcó fuera de la cinta asfáltica; según la información preliminar, el auto Toyota color café y placas del Estado de México salió de la autopista derivado de una pérdida de control del conductor.

Tras el incidente, 4 de los heridos fueron trasladados a recibir atención médica en vehículos particulares, de acuerdo con Bomberos de Pénjamo y otras corporaciones de emergencias como Oximedic y Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar apoyo.