Niega diputada emecista generar violencia política de género contra colega

Guanajuato, Guanajuato.- La diputada local del Partido Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, considera que la acusación en su contra por presunta violencia política en razón de género, interpuesta por su símil del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luz Itzel Mendo González, carece de fundamento. Contra argumentó al señalar que la ecologista utiliza una figura destinada a defensa de los derechos de la mujer para defenderse de señalamientos de incongruencia que le han hecho integrantes de colectivos feministas.

El tema que generó el conflicto fue porque Pedroza Orozco le arrojó billetes a Mendo González por votar en contra de la despenalización del aborto el pasado 5 de junio, luego de que la ecologista cambió su postura oficial a favor de la despenalización del aborto y dio el voto que necesitaba la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) para archivar la iniciativa.

En la sesión, las mujeres que estaban a favor del aborto gritaron a la ecologista “¿cuánto cobraste?” y “pinche vendida”. Diputadas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) también le reclamaron. Sin embargo, la denuncia es sólo contra la emecista por incurrir presuntamente en “agresiones simbólicas y expresiones denigrantes que exceden por completo los límites del debate democrático y lesionan la investidura del cargo, el decoro del recinto y el libre desempeño de la representación popular”, de acuerdo con lo señalado por Luz Mendo al presentarla al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). Ahí presentó pruebas documentales y técnicas para acreditar tiempo, modo y lugar de lo que calificó como “agresión”.

La quejosa considera que el acto de arrojar billetes estuvo acompañado por una frase que pretendía manchar su honor y deslegitimar su palabra (la emecista dijo “es poco, pero es honesto” y le dejó 500 pesos):

“Este acto simbólico y humillante no solo buscó anular su posición política, sino convertirla en escarnio; además, detonó una replicación hostil en medios y redes, escalando la agresión más allá del pleno e impactando su entorno laboral inmediato”, señala en comunicado la pevemista, quien solicitó al IEEG la actuación inmediata con perspectiva de género, para restablecer las condiciones mínimas de respeto y garantizar que el debate siga siendo debate, no humillación”.

La violencia política de género no es parte del debate, es un daño institucional y la denuncia busca restablecer el respeto en el Congreso, así como garantizar que las mujeres ejerzan su cargo sin hostigamiento, concluyó.

Entrevistada al inicio del periodo de sesiones del Congreso del Estado, Sandra Alicia Pedroza Orozco dijo que no existe violencia política en razón de género y cuestionó que la denuncia haya sido presentada meses después de ocurrido el hecho. Quien ha traicionado a la causa de las mujeres y contribuye a la violencia contra ellas al negarle sus derechos, es Mendo González, destacó, como lo han denunciado diversos grupos de feministas.

La acusada está en espera de la notificación para dar una respuesta más específica.