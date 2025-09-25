Cateo en La Calera deja aseguramiento de armas, droga y vehículos

Irapuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades federales, encabezó un cateo en la localidad La Calera, que tuvo como resultado el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos útiles, presunta droga lista para su distribución, vehículos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La diligencia se realizó en cumplimiento a una orden judicial como parte de una investigación relacionada con delitos contra la salud, portación y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como con posibles hechos de extorsión.

Esta acción, además, forma parte de la estrategia estatal CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen), orientada a debilitar estructuras criminales y reducir su capacidad operativa.

El cateo fue ejecutado por personal de la Comisaría de Investigación de Campo de la Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con la Agencia del Ministerio Público Federal, peritos de la FGR, así como integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y el grupo especializado K9.

En el inmueble intervenido se localizaron 62 dosis de una hierba seca y verde similar a la marihuana, 435 de una sustancia conocida como cristal, 37 de piedra base y 341 de posible cocaína, además de dos armas cortas, dos cargadores, 41 cartuchos, dos vehículos, una motocicleta, cinco teléfonos celulares, dos libretas con información diversa y dinero en efectivo que quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial, encargada de realizar el conteo oficial.

Todos los indicios fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que dará seguimiento a las indagatorias correspondientes.

Al momento de la intervención no se localizaron personas dentro del inmueble; no obstante, las autoridades ministeriales federales mantienen abiertas las investigaciones a fin de identificar y ubicar a los presuntos responsables.