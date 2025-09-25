Irapuato concluye programa de arborización con más de dos mil árboles plantados

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno Municipal concluyó el programa de arborización 2025 con la plantación de más de dos mil árboles en distintos espacios de la ciudad, tanto en áreas urbanas como rurales.

El evento de cierre se llevó a cabo en las instalaciones del Albergue Infantil de Irapuato y fue encabezado por la Dirección de Sustentabilidad y Servicios Públicos Municipales. En este lugar se colocaron más de 130 árboles, se habilitó un jardín para polinizadores, un jardín de plantas aromáticas, se instalaron sistemas de captación de agua y se donaron animales de granja.

De acuerdo con la Dirección de Sustentabilidad, estas acciones forman parte de las compensaciones ambientales impulsadas por el municipio, con el objetivo de mejorar la calidad del aire, generar sombra, mitigar el cambio climático y crear espacios adecuados para la convivencia.

El Patronato del Albergue Infantil de Irapuato informó que actualmente brinda resguardo a niñas y niños, y destacó que los proyectos ambientales implementados en las instalaciones fortalecen las condiciones de desarrollo de quienes ahí habitan.

Las autoridades municipales señalaron que, aunque se realizó el acto de cierre, algunas actividades de arborización continuarán en comunidades rurales del municipio.