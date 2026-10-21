Ni a la luz de MUNDO ni a MORENA: alcalde de SMA

San Miguel de Allende, Guanajuato. “@EmmanuelReyesC YO PERTENEZCO AL PRI, es mi casa, aquí me quedo. Ni a la luz del mundo ni a MORENA”, así le respondió el alcalde de San Miguel de Allende Mauricio Trejo Pureco al senador Emmanuel Reyes.

El edil sanmiguelense emanado del PRI, le dijo a al senador de MORENA, no se iba a la Luz del Mundo que es la “secta” a la que pertenece Emmanuel Reyes, ni al partido MORENA luego de que mencionó que había buenos perfiles panistas en Guanajuato como Juan Carlos Romero Hicks, quien fue gobernador y estaría buscando ser alcalde de Guanajuato.

“Confundes cooperación con chapulín, de esos ya estás lleno. Tu cuota de poder está a salvo.@alitomorenoc”, dijo Mauricio Trejo, quien expuso que “El PRI seguirá abierto a alianzas que sumen y sean positivas para la gente, las alianzas son de convencimiento y no forzadas. En el PRI San Miguel estamos listos para contener fuerte con alianza o solos”.

El alcalde de San Miguel de Allende, expresó que la visita del presidente nacional del PRI Alito Moreno “es el arranque de un PRI listo para enfrentar el 2027, fuerte y firme haciendo la diferencia en los distritos locales y en los municipios”.

Aunque Mauricio Trejo ha dejado entrever que no estaría en las boletas del año 2027 buscando un cargo público federal, al parecer podría darse una candidatura por alianza con el PAN para ser diputado local.