Autos clásicos de la Carrera Panamericana Cubren calles de la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Procedente de Querétaro, la caravana de la Carrera Panamericana dio colorido a las calles de esta capital. Las tripulaciones visitarán la planta de Pirelli en Silao, antes de continuar su recorrido hacia San Luis Potosí.

Benito Guerra Jr, de la categoría Histórica B Plus, se quedó con la primera posición de la quinta jornada de La Carrera Panamericana 2026, gracias a su conocimiento y dominio de los caminos de la región, habituales dentro del calendario rallístico mexicano. Hilaire Damiron, a bordo de El Commander, finalizó en el segundo puesto del día y mantiene el liderato en la lucha por la corona de esta edición.

La competencia llegó a Guanajuato después de una jornada de más de 340 kilómetros, con 80 kilómetros de velocidad distribuidos en cinco secciones cronometradas. Uno de los principales desafíos fue El Chilarito, tramo que se incorporó por primera vez a la ruta y puso a prueba la pericia de pilotos y navegantes.

A lo largo de sus 27.5 kilómetros, en la zona serrana entre Guanajuato y Querétaro, los competidores enfrentaron una sucesión de curvas pronunciadas, primero en ascenso y después en descenso. La combinación de longitud, cambios de elevación y dificultad técnica exigió precisión al volante y una lectura cuidadosa del camino.

Otro momento destacado fue la llegada a Mineral de Pozos, Guanajuato, donde los equipos mecánicos de las tripulaciones instalaron sus puestos de servicio. Se trató de la primera visita del convoy panamericano a este Pueblo Mágico.

Después, las tripulaciones completaron las secciones restantes: Los Quiotes, Santa Rosa y La Valenciana, tramos tradicionales en la competencia.

El recorrido concluyó en la capital del estado, donde aficionados de rallies y, en particular de la Panamericana, aguardaban el paso del convoy en el arco meta instalado frente al Teatro Juárez. Entre aplausos y vítores, los competidores fueron recibidos con gran entusiasmo como cierre de la jornada.

Este miércoles, el convoy de La Carrera Panamericana continuará su recorrido hacia San Luis Potosí, una ciudad con una gran afición al automovilismo deportivo. La sexta etapa comprenderá 399 kilómetros e incluirá siete secciones cronometradas: Sierra de Lobos, San José del Tanque 1, Los Reyes 1, Los Reyes 2, San José del Tanque 2 y Vergel de la Sierra. El servicio tendrá lugar en la planta de Pirelli, en Silao, antes del mediodía.

El arribo del convoy a la Plaza de Armas de San Luis Potosí está previsto para las 16:30 horas.