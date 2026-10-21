Asesinan a Miguel en su puesto de tacos frente a hospital de Salamanca

Presuntos sicarios realizaron un ataque directo al hombre en la avenida de Los Deportes mientras atendía su negocio

Redacción Notus21 octubre, 2026

Salamanca, Guanajuato.- Un taquero identificado como Miguel fue asesinado por presuntos sicarios mientras se encontraba atendiendo su negocio en las afueras del Hospital General de Salamanca. Hombres armados realizaron un ataque directo al hombre en la avenida de Los Deportes, de la colonia El Deportivo.

Cerca del mediodía, la víctima fue baleada y perdió la vida a un costado del hospital, donde vendía tacos. Paramédicos confirmaron su deceso y elementos de los tres órdenes de gobierno se desplegaron tras el hecho violento.

La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación y el SEMEFO trasladó el cuerpo para la necropsia correspondiente. Hasta el momento se desconoce el paradero de los presuntos responsables, que se dieron a la fuga una vez concluido su cometido. Se espera que las autoridades esclarezcan la muerte del comerciante.

Redacción Notus21 octubre, 2026

Redacción Notus

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