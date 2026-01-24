¿Necesitas apoyo legal para tus hijos? habilitan asesoría jurídica por WhatsApp

Guanajuato, Guanajuato.- La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato (PEPNNA), puso en marcha el servicio de “Asesoría jurídica en línea para Niñas, Niños y Adolescentes, y sus familias”, una herramienta digital que permite brindar orientación y acompañamiento jurídico de manera gratuita y confidencial, a través de la aplicación WhatsApp.

Este canal de atención se encuentra disponible de lunes a viernes, en un horario de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde, y es atendido por abogadas y abogados especializados en derechos de la infancia y adolescencia, informó Tere Palomino, titular de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA).

Por su parte, Jorge Armando Aguayo Aguilar, Subprocurador de Representación Jurídica a Niñas, Niños y Adolescentes, explicó que el servicio ofrece asesoría y acompañamiento legal en diversos temas para garantizar la protección integral de sus derechos.

Entre los principales apoyos se encuentran:

Orientación y acompañamiento en juicios familiares, penales, civiles, laborales y administrativos.

Solicitud de medidas de protección cuando la integridad de niñas, niños o adolescentes esté en riesgo.

Asesoría jurídica especializada para personas menores de edad y sus familias.

En lo que va de la presente Administración del Gobierno de la Gente, la PEPNNA ha brindado un total de 40443 representaciones jurídicas, abonando al compromiso de la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, de garantizar la aplicación del interés superior de la infancia.

Asimismo, se han promovido 71 juicios familiares para la restitución de derechos como la seguridad jurídica, la identidad y el debido proceso de las infancias y adolescencias.

Con esta acción, la PEPNNA reafirma su compromiso de garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los 46 municipios del estado.

El número telefónico al que la ciudadanía puede comunicarse de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., es el 4731516899 y el servicio a través de esta vía estará disponible a partir del lunes 26 de enero del presente.