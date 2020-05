NASA: actualmente estamos en un “Gran Mínimo Solar”

México.- Científicos de la NASA informaron que actualmente estamos en un “Gran Mínimo Solar” y la última vez que esto ocurrió fue entre 1650 y 1715, durante lo que se conoce como la Pequeña Edad de Hielo en el Hemisferio Norte de la Tierra.

Según el foro “Cambio Climático Global de la NASA”, dice que la tendencia al calentamiento actual resulta de particular importancia ya que es extremadamente posible (con una probabilidad mayor del 95 por ciento) que la mayor parte de ella sea el resultado de la actividad humana desde mediados del siglo XX, avanza a un ritmo sin precedentes de décadas a milenios.

En este estudio la NASA dice que los océanos han absorbido gran parte de este aumento de calor; los 700 metros (alrededor de 2.300 pies) más superficiales del océano muestran un calentamiento de más de 0,4 grados Fahrenheit (0,2 grados Celsius) desde 1969 por mencionar algunos cambios.

“El calentamiento causado por las emisiones de gases de efecto invernadero a raíz de los combustibles fósiles quemados por los humanos es seis veces mayor que el posible enfriamiento de décadas que causa un Gran Mínimo Solar prolongado”, escribieron.

