Municipio atiende problemática de la adicción al alcohol en mujeres

Manuel Doblado.- Decenas de mujeres atendieron a la invitación que realizó la Dirección de Salud, que en coordinación con en Instituto de la Mujer Dobladense y el CAISES de la entidad, acompañadas de la Regidora Ofelia Ayala Morgado, con la finalidad de dar a conocer a las mujeres dobladenses, sobre los riesgos a los que están expuestas las mujeres por el consumo de alcohol, problemática que va a la alza.

En el foro “alcoholismo en las mujeres”, realizado en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Ramón Torres Franco”, alrededor de 50 mujeres se congregaron en el auditorio para escuchar de viva voz el testimonio de una mujer dobladense que fue victima de esta “perversa enfermedad”, relatando como desde niña tuvo acceso a la bebida y como fue apoderándose de su vida, hasta que conoció el grupo de Alcohólicos Anónimos.

“Al ser el alcohol aceptado en la sociedad, diariamente corremos el riesgo de encontrarnos con él hasta en nuestra propia casa, y es ahí donde comenzamos a “familiarizarnos” con la bebida. Yo desde niña comencé a beber, pues recuerdo que antes, en el mercado, las “caneleras” vendían la bebida y yo, -con el pretexto de que mi tío me mandaba por uno de 25 centavos y el cual contenía 4 cucharadas de alcohol-, me los tomaba sin problema, fue ahí cuando comencé a beber, posteriormente me fui a vivir a la Ciudad de México, y ahí continuó mi historia”- relató la mujer que brindó su testimonio.

“El alcohol no es una enfermedad exclusivamente para hombres, pues el estar yo aquí con ustedes, es una muestra de que también existe en las mujeres y que, gracias a la Asociación de Alcohólicos Anónimos, he podido salir adelante. Es por ello, que yo las invito a que tengamos conciencia del daño que les hacemos a nuestros hijos y nuestra familia y que no permitamos que caigan en esas redes- agregó-.

Durante el evento, las mujeres asistentes, conocieron los riesgos del consumo del alcohol y además atendieron la invitación que el CAISES, a través de las direcciones de Salud y la Mujer Dobladense les hicieron para consulta nutricional, psicológica y activación física.

“Hoy, agradecemos la asistencia de las mujeres, pues serán portavoces del mensaje que pretendemos hacer llegar”, declaró la maestra Maricela Morales, titular del Instituto de la Mujer.

Por su parte, la L.N., Denisse Castellano Directora de Salud en la entidad, declaró que están prestando atención a la problemática, acercando este tipo de eventos para que las mujeres sepan que no están solas, pues ha sido una indicación del presidente municipal, Ing. Adolfo Alfaro.