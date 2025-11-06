Muñecas sexuales con apariencia infantil: acusan a Shein

Francia.- Shein retiró anuncios, imágenes y la venta de muñecas sexuales tras acusaciones sobre la apariencia infantil de los juguetes por parte de la dirección de consumo de Francia. El país calificó a la empresa como incitadora a la pedofilia, asimismo, calificó de pedopornográfico el contenido relacionado con la promoción de los artículos, por lo que podrían sacar a Shein de su mercado.

De acuerdo con las autoridades francesas, se encontró que las muñecas sexuales eran inapropiadas por sus características infantiles, además de su descripción e imágenes, afirmando que era un delito grave. El Primer Ministro ordenó la suspensión temporal de la compañía hasta que pueda garantizar respetar las leyes francesas.

Ante la presión, Shein cerró la categoría de productos para adultos, mencionando que era una medida de precaución y que sería temporal. Al parecer, la compañía se mostró en la mejor disposición para ‘mejorar’ las políticas internas de su plataforma.

Cabe señalar que ya se detuvo a un hombre por la compra de este producto, que la muñeca fue asegurada y se investiga al implicado.