Bachoco “cede”; campesinos celayenses se dirigen a Maseca

Celaya, Guanajuato.- Campesinos celayenses y de los alrededores planeaban bloquear las vías del tren y evitar el paso de entrada y salida en la empresa Bachoco, sin embargo, al parecer llegaron a un acuerdo por el precio del sorgo y la compra de entre 70 mil y 80 mil toneladas del grano a agricultores guanajuatenses. Ahora, planean ejercer mayor presión a Maseca, en donde ya habían instalado los bloqueos.

De acuerdo a los campesinos, la empresa subió 500 pesos por tonelada al precio del sorgo, que rondaba los 4 mil pesos. Además de que se comprometió a adquirir cerca de 80 toneladas. Por ello, decidieron retirarse y auxiliar a sus compañeros que se encuentran en Maseca, ubicada en la carretera Silao-León, con el fin de que la empresa llegue a un convenio.

Cabe destacar que el sector industrial se negaba a pagar precios justos por el maíz y el sorgo, tomando inclusive, el apoyo del gobierno estatal y federal como una aparente ventaja para retribuir todavía menos cantidad de dinero a los productores.