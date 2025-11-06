Bachoco “cede”; campesinos celayenses se dirigen a Maseca

La empresa, al parecer, llegó a un convenio con los protestantes, prometiendo aumentar el pago

Redacción Notus6 noviembre, 2025

Celaya, Guanajuato.- Campesinos celayenses y de los alrededores planeaban bloquear las vías del tren y evitar el paso de entrada y salida en la empresa Bachoco, sin embargo, al parecer llegaron a un acuerdo por el precio del sorgo y la compra de entre 70 mil y 80 mil toneladas del grano a agricultores guanajuatenses. Ahora, planean ejercer mayor presión a Maseca, en donde ya habían instalado los bloqueos.

De acuerdo a los campesinos, la empresa subió 500 pesos por tonelada al precio del sorgo, que rondaba los 4 mil pesos. Además de que se comprometió a adquirir cerca de 80 toneladas. Por ello, decidieron retirarse y auxiliar a sus compañeros que se encuentran en Maseca, ubicada en la carretera Silao-León, con el fin de que la empresa llegue a un convenio.

Cabe destacar que el sector industrial se negaba a pagar precios justos por el maíz y el sorgo, tomando inclusive, el apoyo del gobierno estatal y federal como una aparente ventaja para retribuir todavía menos cantidad de dinero a los productores.

Redacción Notus6 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información