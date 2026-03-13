Desarrollan en UG órtesis para mejorar movilidad

Salamanca, Guanjuato.- Un equipo colaborativo de personal académico y estudiantes de la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato (UG) desarrollan un proyecto de creación de dispositivos neuro ortopédicos con la finalidad de ayudar a personas con debilidad muscular, parálisis o problemas neuromusculares que afectan la movilidad de las extremidades inferiores.

El equipo, está conformado por la Dra. Bárbara González Rolón, profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica del Campus Irapuato–Salamanca; por el estudiante de Ingeniería Mecánica, Ángel Ricardo Gutiérrez Amézquita; el Dr. Luis Alberto Navarro Melchor, quien realiza una estancia posdoctoral y el Dr. Alejandro Mojarro Tenorio, del Centro Mexicano de Neurorehabilitación Avanzada (CNMRA) de la ciudad de Salamanca, Guanajuato.

El grupo de investigación desarrolla un modelo en 3D de ortesis tipo HKAFO, que son dispositivos que se extienden desde el tronco para controlar las extremidades inferiores y la pelvis, fabricado con un polímero, compuesto por segmentos para la cadera, rodilla, tobillo y pie.

Dicho modelo se puede fabricar de manera personalizada según la anatomía del paciente y para su fabricación se pueden utilizar plásticos termoformados, como el polipropilen, para la parte ortopédica.

La finalidad del modelo es reproducir las propiedades similares de los músculos biológicos cumpliendo con cuatro características principales funcionales del músculo: habilidad para responder a ciertos estímulos produciendo potenciales acciones o impulsos de señales eléctricas, el impulso dispara acciones potenciales químicas, como son neurotransmisores liberados por las neuronas u hormonas distribuidas en la sangre; habilidad para contraer y generar fuerzas para hacer trabajo; habilidad para extenderse y generar fuerzas para hacer trabajo y habilidad para retornar a su forma original después de la estimulación.

Para la creación del modelo, se utiliza impresión 3D mediante modelado CAD utilizando el Software AutoDesk Fusion 360. Se plantea realizar el diseño a medida del paciente teniendo en consideración sus necesidades, puntos de apoyo, articulaciones, tratando de conseguir la mayor movilidad posible.

De igual manera, se plantea introducir un motor que realizará un impulso de las articulaciones del paciente para completar la deficiencia de fuerza en el movimiento de las piernas que se presenta.

Las y los investigadores, proponen utilizar un material de filamento PLA para la impresión 3D de la órtesis y sus diferentes componentes debido a sus propiedades. Para esto, se realizaron probetas de acuerdo con la normativa D695 – 15 “Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics” para la caracterización del material mediante compresión y tensión.

Actualmente el equipo colaborativo ya se encuentra trabajando en casos reales, con pacientes de la Clínica de terapia CNMRA.

Dicho proyecto supone un gran avance respecto al uso de ortesis tipo HKAFO, dado que, al fabricarse de manera personalizada, cubre las necesidades de cada paciente, siendo más cómodo y logrando la mayor movilidad posible.