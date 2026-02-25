Mujeres “enfrentan obstáculos” para acceder a la justicia, en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- En el municipio de Huanímaro, la falta de cultura de la denuncia, la ausencia de un Ministerio Público local y la carencia de personal especializado forman parte de una serie de obstáculos que dificultan a las mujeres el acceso a la justicia, particularmente en casos de violencia, aseguró Alejandra Rivera Coordinadora de las Mujeres Huanimarenses.

Hay que señalar que la carencia de un Ministerio Público en el municipio, al parecer no solo afecta a las mujeres, sino a la población en general ya que en caso de que suceda algún delito, los afectados tendrán que trasladarse a otro municipio para levantar la denuncia correspondiente.

Rivera reconoció que, aunque sí existen casos de violencia, muchas mujeres aún no dan el paso para denunciar. “Lo malo es que no existe la cultura de la denuncia. Sí hay violencia, pero lamentablemente las mujeres todavía no dan ese paso”, señaló.

Sin embargo, explicó la coordinadora que, incluso cuando se animan a denunciar, el proceso resulta desgastante y poco alentador. En Huanímaro no existe un Ministerio Público, por lo que las denunciantes deben trasladarse al municipio vecino de Pénjamo para iniciar o dar seguimiento a sus casos. Esto implica múltiples viajes, gastos y tiempo, lo que termina por desmotivarlas.

“Son varias veces las que tienen que trasladarse, se desesperan, no ven respuesta y el camino se les hace muy largo”, comentó. A ello se suma el temor a represalias por parte de los agresores, así como el miedo a ser señaladas o estigmatizadas socialmente.

La funcionaria explicó que la Coordinación de las Mujeres Huanimarenses opera prácticamente con una sola persona, por lo que no cuentan con personal jurídico, trabajo social ni atención psicológica especializada. Ante esta situación, se apoyan en otras instancias como Seguridad Pública para realizar traslados, el DIF municipal para atención psicológica o el hospital en caso necesario. También canalizan a las mujeres a programas y apoyos de la Secretaría de Guanajuato.

Otro problema que enfrentan es la falta de un refugio o espacio seguro en el municipio. “Cuando las mujeres denuncian, muchas veces la situación empeora porque los agresores están enojados. Aquí tampoco contamos con un centro seguro para que puedan resguardarse”, explicó la funcionaria, por lo que la salida suele depender de redes de apoyo familiares o de personas cercanas.

De acuerdo con la Coordinación, durante el año pasado únicamente siete mujeres fueron acompañadas formalmente para interponer denuncias. Una cifra que, según estimaciones internas, podría representar apenas el 10 por ciento de los casos reales. Es decir, alrededor de 70 mujeres podrían haber enfrentado situaciones de violencia en ese periodo, pero no acudieron a solicitar apoyo institucional.

“Es difícil, es complejo, pero se debe seguir trabajando para animarlas, para mostrarles que hay otras formas y que no están solas”, concluyó la titular de la Coordinación de la Mujer, subrayando la necesidad de fortalecer la estructura institucional, generar redes de apoyo y acercar la procuración de justicia al municipio.

La situación en Huanímaro refleja un desafío estructural que no solo pasa por la denuncia, sino por garantizar que existan condiciones reales para que las mujeres puedan acceder a la justicia de manera segura, rápida y efectiva.