Decomisan combustible, armas, camionetas y equipo táctico, en Guanajuato

Villagrán, Guanajuato.- Más de 55 mil litros de hidrocarburo almacenado de manera clandestina fueron asegurados en el municipio de Juventino Rosas, además de un decomiso de armas y equipo táctico en Villagrán, fueron los resultados de dos operativos conjuntos entre autoridades estatales y fuerzas federales, informó Mauro González titular de la Secretaría de Seguridad y Paz, a través de redes sociales.

De acuerdo con información de Secretaría de Seguridad y Paz, el aseguramiento del combustible se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en dos predios conectados entre sí donde se resguardaba el combustible de procedencia ilícita.

Mauro González señaló que este tipo de almacenamiento ilegal no solo fortalece financieramente a estructuras criminales, sino que también representa un riesgo directo para la población ante la posibilidad de explosiones o incendios.

En una segunda intervención, esta vez en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán, también en coordinación con fuerzas federales, se logró el aseguramiento de cinco armas largas tipo AK-47, más de 400 cartuchos útiles, equipo táctico, tres vehículos,uno de ellos con reporte de robo, y 310 cajas de amortiguadores, informó el secretario.

Durante el desarrollo de los operativos, elementos de seguridad fueron agredidos; sin embargo, actuaron conforme a la ley y lograron restablecer el control de la zona. Uno de los integrantes resultó lesionado y se reporta estable y en recuperación.

El funcionario estatal indicó que, estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a combatir las distintas manifestaciones del delito y a debilitar la capacidad operativa y financiera de los grupos generadores de violencia en la entidad.

Asimismo, se informó que las líneas de investigación continúan y que estos aseguramientos al parecer se encuentran vinculados con detenciones previas, así como con nuevas intervenciones que se llevarán a cabo en la región.

Finalmente, reiteró que existe trabajo permanente, coordinación con instituciones federales y presencia operativa en el territorio, con el objetivo de reforzar la seguridad en el estado de Guanajuato.