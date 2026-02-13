Mujeres de la UG son reconocidas en el Premio Estatal de Divulgación Científica 2026

Guanajuato, Gto.- Académicas y estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) fueron reconocidas por su labor y trayectoria en la primera edición del Premio Estatal a la Divulgación Científica 2026 “Silvia Susana Bravo Núñez”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Gobierno del Estado de Guanajuato, en coordinación con la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Unidad León, y la Red por Más Mujeres en Ciencia y Tecnología, llevó a cabo la primera edición del Premio Estatal a la Divulgación Científica 2026 “Silvia Susana Bravo Núñez”, reconocimiento que honra a la destacada científica celayense experta en física solar y pionera en el Instituto de Geofísica de la UNAM.

Cabe destacar que, la UG forma parte de la Red por Más Mujeres en Ciencia y Tecnología, integrada por 19 instituciones de educación media superior y superior, así como centros de investigación, comprometidos con el impulso de liderazgos femeninos en la ciencia.

Para esta primera edición del premio, se recibieron 60 postulaciones provenientes de instituciones de educación superior, colectivos o agrupaciones y postulaciones independientes. Entre las personas galardonadas destacaron varias integrantes de la UG por la calidad, impacto e innovación de su labor en divulgación científica.

En la categoría Trayectoria en Divulgación Científica, fueron reconocidas las doctoras Alma H. Serafín Muñoz, del Campus Guanajuato, y Perla Shiomara del Carpio Ovando, del Campus Celaya-Salvatierra. Asimismo, recibió mención honorífica la Dra. Angélica Hernández Rayas, del Campus León.

En la categoría Proyecto Innovador de Divulgación Científica, fue galardonada Abigail Guadalupe Márquez Hernández, estudiante de la Licenciatura en Física, del Campus León de la UG.

En la categoría Divulgación Científica con Impacto Social o Comunitario, fue premiado el colectivo SPIE OASIS, del Campus Irapuato-Salamanca de la UG, representado por la Mtra. Diana Paulina Moreno Miranda; así como la Dra. Rosario Galindo González, del Campus Guanajuato; y Paola Jaqueline Collazo Gómez, del programa educativo Técnico Superior Universitatio en Curtiduría, de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León.

Asimismo, en la categoría Divulgación Científica para Infancias y Juventudes, recibieron mención honorífica la Dra. Claudia Luévano Contreras, del Campus León, y el programa de comunicación y divulgación científica “eUGreka: tu conecte con la ciencia”.

Este premio estatal representa un impulso para visibilizar el trabajo de mujeres que comunican la ciencia con pasión y creatividad, transformando el conocimiento en inspiración.