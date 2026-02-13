Guanajuato contra el sarampión; más de 450 puestos de vacunación

Guanajuato, Guanajuato.- Para continuar reforzando la protección de la población del sarampión, la Secretaría de Salud del Estado informa la apertura de 13 Macrocentros de Vacunación y más de 450 puntos de aplicación en todo el territorio.

El secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá informó que son 13 Macrocentros habilitados a partir de este fin de semana para reforzar los bloqueos vacunales que permitan continuar sin una transmisión activa del virus en Guanajuato.

Además, se intensificará el suministro de dosis en Centros de Salud de la Gente entre CAISES, UMAPS, Centros de Salud con Servicios Ampliados y sitios públicos de mayor concurrencia de personas, para intensificar la inmunización en más de 450 puestos de vacunación habituales que se utilizan para complementar esquemas.

Guanajuato se mantiene en el penúltimo lugar nacional con el menor número de casos confirmados.

Bajo esta dinámica el Gobierno de la Gente que encabeza la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo apuesta por continuar la política de inmunización como la mejor estrategia efectiva contra este virus.

Detalló el secretario de salud que las instalaciones del antiguo CAISES de Silao este sábado 14 de febrero, es sede de vacunación de 8:00 a 15:00 horas.

Este 14 de febrero en el municipio de Irapuato se aplicarán dosis en la explanada del CAISES de la colonia Benito Juárez.

Y en el municipio de León la vacunación se intensificará mañana sábado en la Unidad Deportiva León 1, en ambos municipios el horario será de 9:00 a 15 horas.

En Celaya la tienda del Sol de zona centro será sede de aplicación este 14 de febrero de 9:30 a 14 horas y el lunes 16 de febrero al viernes 20 de febrero el suministro de dosis será en este mismo punto, pero de 9:00 a 13 horas.

De igual forma en Celaya en la calle Benito Juárez el martes 24 de febrero se estará vacunando con horario de 8 a 13:00 horas.

La vacunación en Villagrán se reforzará en un Macrocentro que se instalará el lunes 16 de febrero de 9:00 a 14:00 horas en el Jardín Principal.

En el municipio de Apaseo el Grande el Jardín Principal será un Macrocentro habilitado este martes 17 y viernes 20 de febrero de 8:30 a 14:00 horas.

Debido a la dispersión en cuanto a la población que habita en Apaseo el Alto se establecieron 5 Macrocentros, todos con itinerario de 8:30 a 14:00 horas.

En este municipio la jornada de vacunación inicia el lunes 16 y miércoles 25 de febrero en el Jardín Alameda, así mismo el 16, 20 y lunes 23 de febrero se aplicarán dosis en el Kínder María Enriqueta.

El 17 de febrero la administración de dosis se extenderá en el Jardín El Cuadrito, además el 19 de este mismo mes personal de enfermería aplicará dosis en la tienda La Texanita.

Y por último el 20 de febrero en el Jardín Municipal se realizará la aplicación de biológico este viernes 20, jueves 26 y viernes 27 de febrero.

El secretario de salud explicó que la dosis cero se aplicaría a niños y niñas de 6 a 11 años de edad cumplidos, únicamente en casos de transmisión comunitaria del virus, dicha dosis no cuenta como parte del esquema básico.

La vacunación se centra en menores de 1 a 9 años de edad de la siguiente manera: La primera dosis se debe aplicar a los 12 meses de edad cumplidos y un refuerzo a los 18 meses y 6 años de edad (si nació antes de julio de 2020).

Es importante revisar la Cartilla de Vacunación en caso de no contar con el esquema completo es importante aplicar una dosis de refuerzo.

La vacuna contra el sarampión se debe aplicar a personas de 10 a 49 años de edad en caso de no haber recibido ninguna dosis durante la infancia o si el esquema está incompleto.

La vacuna está contraindicada a mujeres embarazadas, de ahí la importancia de verificar que antes haya sido vacunada.

Además, los mayores de 50 años es importante que sepan que antes de los años 70s había una alta circulación del virus por lo que es muy probable que quienes pertenecen a este grupo etario se hayan enfermado o ya hayan sido vacunados, generando que porten inmunidad.

Hasta el momento se han aplicado 413,205 dosis de enero de 2025 en los 46 municipios y existe una disponibilidad de 219,195 dosis en Centros de Salud de la Gente y demás unidades médicas.

Entre las acciones básicas que todas y todos debemos adoptar se encuentran el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la limpieza y desinfección de superficies de alto contacto, así como la adecuada ventilación de los espacios para disminuir la concentración de partículas virales.

A continuación, se muestran tipos de vacunas y esquemas:

Triple Viral (SRP):

Niñas y niños de 12 meses a 9 años

Esquema: 12 meses, 18 meses y 6 años

Los esquemas pueden iniciarse o completarse en este rango de edad; bajo ninguna circunstancia se reinician.

Doble Viral (SR):

Personas de 10 a 49 años de edad sin esquema previo, con esquema incompleto o desconocido.

Indicada para quienes no cuenten con esquema completo de SRP en la infancia o no exista evidencia de su aplicación.